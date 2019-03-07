Секреты флористов: о чем не расскажут продавцы цветов накануне 8 марта

Источник: РИА "Новости"

Журналист «АиФ», 7 лет проработавший в цветочном бизнесе, делится секретами флористов.

Как устроен этот бизнес изнутри и как выбирают цветы сами флористы?

Покупают цветы заранее

«Свежесрезанные» цветы — это сильное преувеличение: даже тюльпаны из российских теплиц попадают в магазинные вазы лишь через 2−3 дня после срезки. А крупные розы не меньше недели едут в Москву из Эквадора. И потом, бывает, ещё неделю лежат в холодильнике оптового склада.

Лучше всего покупать цветы за 1−2 дня до праздника. В это время ажиотажного спроса ещё нет, но есть возможность выбрать лучшую цену и качество. Сохранить подарок до момента вручения можно в гараже, погребе, холодильнике с температурой от 2 до 8 градусов. Розы и хризантемы надо поставить в воду. А луковичные лучше хранить насухую. Именно так, в сонном состоянии, их перевозят оптовики после срезки.

Попросите в магазине такие тюльпаны, которые ещё не выставлялись в воду и ещё не проснулись. Заверните их в бумагу, стянув её степлером или скотчем, и положите в холодное место. Потом за несколько часов до вручения, не снимая упаковки, подрежьте стебли острым ножом и поставьте в ведро с водой. Напившись, тюльпаны оживают. В тепле они раскроются и будут радовать не менее 5−7 дней.

Источник: Аргументы и факты

Не покупают на улице

Лучшее место для покупки — оптовые склады, магазины или павильоны, где есть холодильная комната. Брать цветы на улице с рук — большой риск. Они могут быть подмороженными. В Женский день не стоит обращаться и в интернет-магазины: они так перегружены, что вряд ли доставят вам заказ к нужному времени, а внимание к качеству цветов и букетов в дни авралов снижается.

Умеренные цены и качество наилучшим образом сочетаются на мелкооптовых рынках, складах и в магазинах, которые называют себя цветочными базами. Здесь цветы продаются по оптовой цене или с минимальной наценкой.

Но в таких местах торговля обычно идёт не поштучно, а упаковками по 10−50 штук.

Игнорируют букеты с витрин

Остерегайтесь брать готовые флористические композиции, выставленные в торговом зале. Есть опасность, что они собраны давно и вы получите перезревшую увядающую красоту. Кроме того, вперемешку со свежими цветами в таких букетах может оказаться немало старья. А для придания им пышности стебли могут быть проложены целлофаном. Если вам нужно высокое качество, выбирайте цветы поштучно.

Не берут самое дешёвое

Главные правила для всех видов цветов. Не берите необычно дешёвые: уценяют некачественный товар. Не берите цветы, у которых желтеющая или пожухлая листва, пятна или трещины на лепестках: это признаки старости, болезней, травмирования.

Выбирают полураскрывшиеся цветы

Покупая розы и тюльпаны, отдавайте предпочтение крупным, но полузакрытым бутонам. В тепле они быстро раскроются и будут жить долго. Пышные соцветия кажутся более красивыми, но это признак старения цветка.

Выбирая розы, чуть сожмите бутон в том месте, где лепестки примыкают к стеблю. У молодого цветка это место должно быть плотным.

Продавцы, правда, не любят, когда покупатели берут цветы в руки. Но проверить так хотя бы один стебель очень полезно — не стесняйтесь настоять на своём.

Ищут розы «в рубашке»

Аккуратные розы, у которых сняты несколько внешних слоёв лепестков, самые лучшие? Нет — это означает, что цветок подгнил и продавцы провели «пластическую операцию», чтобы скрыть его недостатки. Идеально, если у розы сохранилась «рубашка» — внешний слой грубоватых лепесточков с зелёными и бурыми прожилками. Это признак качества, а не увядания, как часто думают.

Переворачивают и трясут хризантемы