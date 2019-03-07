Эксперты рассказали, как реагировать на неуместный подарок 8 марта

Источник: РИА Новости

Парфюм, а также средства личной гигиены, шампунь или дезодорант, не стоит дарить коллегам, лучше выбрать цветы, конфеты или некрепкий алкоголь, если женщина все же получит в праздничный день неуместный подарок, лучше не выражать свое недовольство открыто.

Осознанный выбор

Эксперт по этикету Элеонора Басманова в беседе с РИА Новости рассказала, что при выборе подарка на 8 марта нужно принимать во внимание многие факторы: насколько вам близок человек, какого он возраста и какие у него вкусы.

«Что касается косметики, женщины, девушки ценят такие подарки, но если речь идет о шампуне, дезодоранте и прочее, это не есть хорошо. Косметика может быть подарком, если вы, допустим, отдыхали в Израиле, и привезли с Мертвого моря косметику, она в этом случае рассматривается как сувенир и подарок, набор такой косметики», — рассказала Басманова.

Она добавила, что готовые косметические наборы считаются не очень привлекательными в качестве подарка, а в вопросе парфюма нужно быть осторожным, потому что у всех разные предпочтения.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева также отметила, что близким и друзьям, если вы хорошо знаете их вкусы, можно дарить все, что угодно, а вот к выбору подарков коллегам лучше подойти более осознанно.

«Коллегам, с которым ваши отношения только чисто деловые, следует дарить деловые подарки, никаких косметических, парфюмерных, моющих средств в таких подарках не должно быть ни в коем случае. Также и ароматы к этой категории относятся, это сугубо индивидуальное дело, поэтому ни в коем случае этого не делаем», — рассказала Николаева.

По ее словам, своим коллегам-женщинам можно подарить соответствующие подарки, это могут быть деловые аксессуары, всевозможные визитницы, ручки, блокноты, можно остановить выбор на универсальных подарках — цветах, конфетах, некрепком спиртном.

«Можно дарить чай, кофе, какие-то тематические продуктовые наборы, но такое не стоит дарить деловым партнерам», — добавила она.

Стоп, истерика

Говоря о неуместных подарках и реакции на их получение, эксперты отметили, что такое случается нередко, однако недопустимо открыто выражать свое негодование по этому поводу и причитать.

«Что может быть неуместным, от чего можно отказаться? Это дорогой подарок, потому что любой подарок требует ответного жеста. Вот от такого можно отказаться. Все остальное, что не нравится, не устраивает, отказываться недопустимо и выражать свое негодование по этому поводу», — рассказала Николаева.

Ее коллега Басманова подчеркнула, что такие ошибки происходят ненамеренно, женщин должно привлечь в подарках внимание и желание доставить удовольствие.

«Никаких претензий, никаких поз, тем более упреков или скандалов. Ошибка может произойти с каждым», — добавила она.

Идеальный подарок

Также Басманова поделилась своими мыслями о том, каким должен быть идеальный подарок на 8 марта.

«Желанный. Женщина может о чем-то мечтать, что хотеть. Хочется ей получить ну что-то, что она рассчитывает получить, допустим, от мужа, от подруги или, скажем, от коллег. Это будут совсем разные желания, естественно, и иногда это могут быть очень скромные совсем желания. Вся радость заключается в том, что если кому-то удалось угадать», — сказала она.

Эксперт добавила, что стоимость подарка не имеет значения и часто вообще не играет никакой роли, угадать с подарком удалось, если женщина почувствовала любовь, заботу и желание ее радовать.