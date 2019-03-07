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06:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущая 10 лет боролась за право выйти в эфир с любимой прической и победила

Американская тележурналистка ЭйДжей Уокер (AJ Walker) впервые появилась в кадре с традиционной для своего народа прической — афрокосами. Как сообщает New York Post, женщина боролась за право носить их почти 10 лет.

Репортер неоднократно обращалась к разным работодателям с просьбой разрешить ей сменить строгую прическу в офисном стиле. Однако все они находили способы отказать ей.

Последнюю попытку Уокер предприняла после смерти своей матери. Таким образом она хотела отдать ей дань уважения. Руководство CBS уступило и позволило девушке изменить внешний вид в кадре.

По словам журналистки, прическа придает ей уверенности. «Право носить прическу, которая является частью моей культуры, и навык делать ее, переданный мне от моей матери, повышает мою самооценку», — пояснила она.

Репортер CBS заметила, что долгое время чувствовала себя ущемленной из-за строгого дресс-кода. По ее мнению, таким же притеснениям девушки подвергаются во всем мире. «Немногие понимают, что афроамериканки и другие женщины чувствуют, они часто вынуждены носить прически, которые компания или новостная станция считают приемлемыми», — пояснила Уокер.

Западные журналисты предположили, что после такого прецедента многие работодатели перестанут отказывать в найме людям с нетипичным внешним видом.

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