Черное на белом. Антарктика — лучшее место для поиска метеоритов
36 метеоритов на двоих. Ученые из Манчестерского университета объясняют, почему Антарктика — лучшее на Земле место для поиска небесных тел.
36 метеоритов на двоих. Ученые из Манчестерского университета объясняют, почему Антарктика — лучшее на Земле место для поиска небесных тел.
Дело в том, что там их особенно удобно искать. Черные камни хорошо видно на белом снегу.
Некоторые — совсем маленькие, но есть и размером с дыню. Эти находки помогут ученым лучше узнать, как сформировалась Солнечная система.