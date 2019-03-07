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11:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Черное на белом. Антарктика — лучшее место для поиска метеоритов

36 метеоритов на двоих. Ученые из Манчестерского университета объясняют, почему Антарктика — лучшее на Земле место для поиска небесных тел.

Дело в том, что там их особенно удобно искать. Черные камни хорошо видно на белом снегу.

Некоторые — совсем маленькие, но есть и размером с дыню. Эти находки помогут ученым лучше узнать, как сформировалась Солнечная система.

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