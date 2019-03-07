Роскачество рассказало, как выбрать идеальный шоколад

Источник: РИА Новости

«Шоколад известен человечеству уже более пяти тысяч лет благодаря своим полезным свойствам. Масло какао содержит много необходимых человеку химических элементов, среди которых триглицериды, бета-каротин, аминокислоты, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, РР. А продукты какао богаты калием, кальцием, магнием, цинком, селеном, медью, марганцем, железом, серой, йодом, фосфором, натрием», — отмечают представители организации.

По их словам, благодаря своему составу шоколад стимулирует выработку эндорфинов и поддерживает мозговую активность. «Важно соблюдать меру: диетологи советуют съедать не больше 30 граммов молочного шоколада в сутки — это обусловлено большим количеством сахара и жира в продукте», — отмечают в Роскачестве.

Эксперты подчеркивают, что идеальный шоколад должен состоять из какао-масла, какао тертого и сахара.

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«Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но правило одно: чем меньше ингредиентов, тем лучше», — добавляют эксперты. Они уточняют, что некоторые производители для удешевления производства подменяют компоненты, полученные из какао-бобов, более дешевыми растительными жирами. Маркировка, помимо состава, должна включать наименование продукта и информацию об изготовителе (включая страну и адрес производства).

Также на этикетке должна быть указана масса нетто, информация о пищевых добавках (ароматизаторы, биологически активные добавки) и пищевая ценность в 100 граммах и/или в порции продукта. Поверхность шоколада должна быть твёрдой. «А вот структура должна быть однородной — даже если в шоколаде есть добавки, они должны быть равномерно распределены по всей плитке», — уточняют эксперты.

Кроме того, если появился белый налет на шоколаде — это говорит о возможном неправильном хранении продукта.

«Но бояться его точно не нужно — он совершенно безвреден! Более того, шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому “седина” — верный признак того, что он был точно натуральным», — заключают в организации.