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12:26 (мск), источник: Mail.ru Новости

Быть Разгулу: как отмечают четвертый день Масленицы

После Лакомки наступает Разгул — так называют четверг масленичной недели. Редакция Новостей Mail.ru рассказывает, как на Руси отмечали этот день.

Начало Широкой Масленицы

Три первых дня масленичной недели принято называть Узкой Масленицей. В это время старались завершить все срочные дела, ведь в четверг начиналась Широкая Масленица, а значит — веселое празднование.

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Главное событие Широкого четверга — штурм и захват снежного городка. Это старинная зимняя народная игра. На площади или на реке из снега строили две стены и ворота между ними. Чтобы городок лучше держался, его обливали водой. Молодые парни делились на две команды. Одна защищала городок, другая пыталась взять его штурмом.

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Игра заканчивалась, когда городок был разрушен. В качестве оружия использовали не только снежки, но и метлы, ветки и даже лопаты. Первый, кто прорвался через ворота, считался победителем. Такие битвы частенько заканчивались травмами, так что власти даже запрещали эту забаву.

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В четверг колядовали, устраивали кулачные бои, катания с горки, прыжки через огонь, различные соревнования и проказы. А заканчивался день шумными пирушками и масленичными песнями.

Рецепт для четверга

Блинчики с форелью, сливочным сыром и авокадо — не успевшее надоесть блюдо, которое на Масленицу нередко подают в ресторанах. Оно очень сытное — идеальная закуска после прогулок на свежем воздухе. Приготовить такие блины дома несложно.

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Сперва испеките тонкие, несладкие блины по вашему любимому рецепту или воспользуйтесь нашим. После этого останется приготовить начинку.

На 2 порции вам понадобятся: 100 г сливочного сыра, 120 г лосося или форели, 50 г авокадо, 10 г укропа, цедра лайма и соль.

Мелко порубите укроп, смешайте его с сыром, посолите. Рыбу нарежьте тонкими слайсами и посыпьте цедрой лайма, натертой на мелкой терке. Авокадо порежьте соломкой.

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Намажьте половину блина сырной пастой, сверху выложите несколько слайсов рыбы и авокадо. Аккуратно заверните блинчик в ролл.

Такие роллы можно есть целыми. Иногда для удобства их режут на порционные кусочки и скрепляют шпажкой. По виду такая нарезка напоминает суши. Приятного аппетита!

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