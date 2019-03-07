Найдите лягушку: мастерица камуфляжа притворилась листом (видео)
И отрастила на голове «рога».
И отрастила на голове «рога».
Малайская листовая лягушка оправдывает свое название. Это животное легко прячется среди листьев, и заметить его непросто, ведь формой тела и окрасом Megophrys nasuta и сама напоминает мокрый опавший лист.
Живет мастерица камуфляжа на Малайском полуострове, островах Калимантан, Суматра, Бинтан и Бунгуран. Она любит прохладные влажные леса.
С наступлением темноты крупная лягушка, вырастающая до 10−12 см в длину, начинает охотиться на пауков, мелких ящериц, грызунов и даже других лягушек. Оно нападает на свою жертву из засады.
Во время брачного сезона самцы малайской листовой лягушки издают необычный громкий звук.
Megophrys nasuta принадлежит к семейству рогатых чесночниц, обитающих в Азии. Они все отличаются камуфляжной окраской, а некоторые, например, Megophrys brachykolos или каменистая чесночница, тоже могут похвастаться грозными «рогами».
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