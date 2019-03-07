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11:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Почему тараканов и мух становится больше, а бабочек и пчел — меньше?

40% насекомых находятся под угрозой исчезновения. Пчелы, муравьи и жуки вымирают в восемь раз быстрее, чем млекопитающие, птицы и рептилии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biological Conservation.

Источник: GETTY IMAGES

При этом численность некоторых видов насекомых, например, мух и тараканов, наоборот, стремительно растет.

Основные причины сокращения числа насекомых — развитие сельского хозяйства, использование ядохимикатов и климатические изменения.

Почему насекомые так важны

Большую часть живых существ на земле составляют именно насекомые. Ими питаются птицы, летучие мыши и мелкие млекопитающие. Они опыляют до 75% всего урожая в мире, разрыхляют и обогащают почву и не дают вредителям чрезмерно размножаться.

Исследования показывают, что популяции многих видов насекомых, например пчел, за последние годы существенно сократились. Это особенно заметно в развивающихся странах.

Неблагоприятная среда

Новая работа объединяет результаты 73 аналогичных исследований, вышедших за последние 13 лет. В нем приведены данные, подтверждающие, что треть всех видов насекомых находится под угрозой исчезновения, а общее число насекомых может сократиться на 40% уже в ближайшие десятилетия.

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«Главный фактор — это потеря среды обитания из-за сельскохозяйственных работ, урбанизации и вырубки лесов», — поясняет профессор Сиднейского университета и ведущий автор исследования Франциско Санчес-Байо.

Второй — более частое использование удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве по всему миру и заражение разнообразными химическими загрязнителями.

«В-третьих, есть и биологические факторы, например, экспансия некоторых видов насекомых и патогенных микроорганизмов. И наконец, глобальное потепление, особенно в тропиках, где его эффект очень заметен», — говорит ученый.

Исследование связывает с глобальным потеплением недавнее резкое сокращение популяций воздушных насекомых в Германии и в тропических лесах Пуэрто-Рико.

Некоторые эксперты называют полученные данные «отрезвляющими».

Дело не только в пчелах, и даже не в опылении или в том, как нам себя прокормить. Снижение популяции также коснулось жуков-навозников, перерабатывающих животный и растительный мусор, стрекоз и других насекомых, которые начинают свою жизнь в реках и прудах.
Мэт Шардлоу
активист организации Buglife по защите беспозвоночных от исчезновения

«Сейчас становится все очевиднее, что экологический баланс нашей планеты разрушается, и нужны активные и масштабные меры для того, чтобы остановить и изменить эти ужасные тенденции. Позволить насекомым и дальше постепенно исчезать было бы нерационально».

Вредителей становится больше

Авторы исследования обеспокоены влиянием исчезновения насекомых на всю пищевую цепь. Многие птицы, земноводные и рыбы ими питаются, и поэтому тоже подвержены риску.

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Однако некоторые виды насекомых, похоже, сумеют адаптироваться к новым условиям.

«Быстро размножающиеся насекомые-вредители, скорее всего, будут отлично себя чувствовать в более теплых условиях, поскольку многие их природные враги, размножающиеся медленнее, исчезнут», — считает профессор университета Сассекса Дейв Гулсон, который не принимал участие в исследовании.

«Вполне вероятно, что в итоге у нас будет множество вредителей, но мы потеряем всех прекрасных созданий, которые нам нравятся — пчел и цветочниц, бабочек и жуков-навозников, отлично справляющихся с переработкой животного мусора».

Как мы можем это предотвратить?

Профессор Гулсон добавляет, что некоторые виды насекомых, такие как комнатные мухи и тараканы, хорошо приживаются в антропогенной среде и смогли выработать устойчивость к пестицидам.

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Есть ряд мер, которые люди могут предпринять, например, создать более благоприятную среду для насекомых у себя в саду, отказавшись от использования ядохимикатов, а также покупать органические продукты.

Необходимо также провести дополнительные исследования в Африке и Южной Америке, так как 99% всех данных было собрано в Европе и Северной Америке.

Если большое количество насекомых исчезнет, им на смену придут новые, но на это уйдет очень много времени.

«Если взглянуть на то, как проходили массовые вымирания в прошлом, они положили начало процессу, в ходе которого те немногие виды, что смогли выжить, приспособились и заняли все доступные ниши и эволюционировали в новые виды, — говорит профессор Гулсон. — Так что не сомневаюсь, что через миллион лет разнообразные новые создания придут на смену старым, вымершим в XX—XXI вв.еках. Правда, боюсь, что для наших детей это слабое утешение».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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