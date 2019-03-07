Российский фотограф делает удивительные макрофото насекомых
Выглядят они как инопланетяне.
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Выглядят они как инопланетяне.
Фотограф Василий Меньшов прославился далеко за пределами России благодаря своему необычному взгляду на насекомых.
Этих маленьких представителей животного мира он фотографирует с максимально близкого расстояния, показывая, как на самом деле выглядят комары, мухи, пауки и жуки.
Его работы — это завораживающие портреты, на которых насекомые становятся очень похожими на пришельцев с другой планеты.
Кстати, подобные снимки делает и монреальский фотограф Пол Пэрент.