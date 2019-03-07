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12:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп выдумал главе Apple новую фамилию

Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл».

Глава технологического гиганта выступил с докладом на встрече министерства труда в Вашингтоне. В ходе своего выступления Кук сообщил об успехе их образовательных инициатив.

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«Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл», — подытожил Трамп.

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