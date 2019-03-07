Трамп выдумал главе Apple новую фамилию
Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл».
Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл».
Глава технологического гиганта выступил с докладом на встрече министерства труда в Вашингтоне. В ходе своего выступления Кук сообщил об успехе их образовательных инициатив.
«Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл», — подытожил Трамп.