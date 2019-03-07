Стихия превратила дом в США в «жилище Снежной королевы»

Несколько поколений семьи Уилан спокойно жили на берегу озера Онтарио (штат Нью-Йорк). Морин, ее сестра и брат никогда не думали, что станут первыми Уиланами, которым придется побороться за свое жилище со стихией, сообщает BBC. Сильный ветер (112 км/час) поднял высокие волны, которые захлестнули участок. Из-за холода вода почти сразу замерзла. Дом покрылся плотной коркой изо льда и снега.

«С этим домом многое связано. Мы четвертое поколение Уиланов, которое тут живет. К тому же, мы не богаты. Придется сделать все возможное, чтобы сохранить дом», — рассказала Морин.