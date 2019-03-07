Волочкова примет участие в съемках фильма «Брат-3»

Я пообещал ей это, хоть и заверил, что она и так самая красивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет в этой роли самой красивой и уважаемой. Я доволен, что она дала подтверждение, потому что на эту роль сложно было найти актрису, а Волочкова согласилась.

Стас Барецкий