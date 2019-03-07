Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
Выжившие в ДТП примерили страшный грим (фото)
Почему люди не хотят жить дольше 80 лет: ответ
Почему сотрудник Роскосмоса назвал жителей хрущевок "скотобазой"
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына
Мать в последний момент спасла ребенка из-под колес грузовика
20 фактов о Барби, которых вы не знали (фото)
Юлия Барановская разрыдалась на съемках шоу «Первого канала»
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
31-летняя женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
Любимые женщины Андрея Миронова (фото)
56-летняя жена Малина выглядит как подросток
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
22Война без победы
16:45 (мск), источник: Известия

Волочкова примет участие в съемках фильма «Брат-3»

Шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий, приступивший к работе над фильмом «Брат-3. Младший», заявил, что балерина Анастасия Волочкова сыграет в картине роль бывшей танцовщицы. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» 7 марта.

Источник: РИА "Новости"

По словам Барецкого, Волочкова уже подтвердила свое участие в проекте при условии, что она будет «выглядеть красиво в этой роли».

Я пообещал ей это, хоть и заверил, что она и так самая красивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет в этой роли самой красивой и уважаемой. Я доволен, что она дала подтверждение, потому что на эту роль сложно было найти актрису, а Волочкова согласилась.
Стас Барецкий

Отмечается, что одну из главных ролей в фильме сыграет Кирилл Терешин, получивший прозвище «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы. Барецкий добавил, что в центре повествования окажется девушка, переодетая в молодого человека.

Читайте также
Бодров-старший оценил идею снять «Брат 3»

6 марта сообщалось, что Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2».

По его словам, сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины. Режиссером выступает сам Барецкий вместе со своим помощником. Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия.

Читайте также

 В начале была Верс: «Капитан Марвел» показывает истоки «Мстителей»
«Я попал в Голливуд через Кончаловского»
Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
Убийство следователя МВД в Подмосковье заказал главарь банды
Поклонская рассказала, какой компромат собрала на коллег в ГД
СМИ узнали о разносе менеджерам «Газпрома» из-за пропажи трубы
Работа мечты: в Швеции предложат «вечное трудоустройство»
Главы российских регионов поздравили женщин с 8 Марта
«Спартак» играет за выход в полуфинал Кубка России (трансляция)
Спорт
Наказать Испанию: «Зенит» и «Краснодар» сразятся за Европу Петербургский "Зенит" встретится с "Вильярреалом" в матче 1/8 финала Лиги Европы, а "Краснодар" в гостях сыграет с "Валенсией"
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Нужна ли ребенку кровать-домик?
Дети
Муж Меган Маркл умилил публику отношением к беременной жене Внук королевы Елизаветы II сделал супруге сюрприз (фото)
Леди
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе провели вечер Телеведущая и режиссер были замечены на премьере в Москве.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь