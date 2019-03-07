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13:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

Лентовидные черви недавно научились отращивать голову

И это перевернуло с ног на голову представление ученых о регенерации в животном мире.

Как минимум четыре вида немертин сравнительно недавно развили способность отращивать голову, установили биологи из Мэрилендского университета. Их работа опубликована в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Регенерация утраченных частей тела встречается редко, но существует во всем животном мире — у саламандр, пауков, морских звезд, гребневиков и других организмов.

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Даже люди отращивают новую кожу на месте раны. А немертины при определенных условиях могут отрастить не только потерянный кусочек, но и все тело из небольшого живого фрагмента.

Предполагалось, что способность к регенерации была древней чертой многих животных, имеющих общего предка. Некоторым видам удалось ее сохранить, но большинство утратило это свойство в ходе эволюции.

Ученые из Мэрилендского университета изучили 35 видов немертин. Они собирали этих лентовидных червей вдоль берегов США, Аргентины, Испании и Новой Зеландии с 2012 по 2014 год. Исследователи провели эксперименты по регенерации 22 видов, перерезая их пополам и наблюдая за их способностью к восстановлению. Восемь видов смогли отрастить свои головы и восстановиться из задней части тела. Четыре из них были известны по предыдущим исследованиям.

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Предок этих животных был неспособен регенерировать голову, но его потомки развили это свойство всего 10−15 миллионов лет назад. С точки зрения эволюции, это произошло совсем недавно, ведь регенеративные способности животных развились еще до кембрийского периода (более 500 миллионов лет назад).

Открытие означает, что восстановление частей тела — не обязательно наследие доисторических времен. Оказывается, животные могут не только сохранять или постепенно утрачивать эту способность, но и развивать ее.

Важное исследование поможет пролить свет на то, какие условия для этого необходимы.

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