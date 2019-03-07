Лентовидные черви недавно научились отращивать голову

Как минимум четыре вида немертин сравнительно недавно развили способность отращивать голову, установили биологи из Мэрилендского университета. Их работа опубликована в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Регенерация утраченных частей тела встречается редко, но существует во всем животном мире — у саламандр, пауков, морских звезд, гребневиков и других организмов.
Даже люди отращивают новую кожу на месте раны. А немертины при определенных условиях могут отрастить не только потерянный кусочек, но и все тело из небольшого живого фрагмента.
Предполагалось, что способность к регенерации была древней чертой многих животных, имеющих общего предка. Некоторым видам удалось ее сохранить, но большинство утратило это свойство в ходе эволюции.
Ученые из Мэрилендского университета изучили 35 видов немертин. Они собирали этих лентовидных червей вдоль берегов США, Аргентины, Испании и Новой Зеландии с 2012 по 2014 год. Исследователи провели эксперименты по регенерации 22 видов, перерезая их пополам и наблюдая за их способностью к восстановлению. Восемь видов смогли отрастить свои головы и восстановиться из задней части тела. Четыре из них были известны по предыдущим исследованиям.
Предок этих животных был неспособен регенерировать голову, но его потомки развили это свойство всего 10−15 миллионов лет назад. С точки зрения эволюции, это произошло совсем недавно, ведь регенеративные способности животных развились еще до кембрийского периода (более 500 миллионов лет назад).
Открытие означает, что восстановление частей тела — не обязательно наследие доисторических времен. Оказывается, животные могут не только сохранять или постепенно утрачивать эту способность, но и развивать ее.
Важное исследование поможет пролить свет на то, какие условия для этого необходимы.