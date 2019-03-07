Дарите женщинам стихи. Главы российских регионов поздравляют с 8 Марта
Губернаторы не только читали стихи, но и демонстрировали собственные музыкальные и поэтические таланты.
Губернаторы не только читали стихи, но и демонстрировали собственные музыкальные и поэтические таланты.
Главы российских регионов в канун Международного женского дня запустили праздничный флешмоб, опубликовав на своих страницах в соцсетях стихотворные и музыкальные поздравления.
Одним из первых поздравил женщин с 8 Марта временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, исполнив на саксофоне фрагмент композиции Фрэнка Синатры I Love You Baby. На своей странице в Instagram политик написал, что лучший подарок, по его мнению, — это подарок, сделанный своими руками.
Видеопоздравление на своей странице «ВКонтакте» выложил глава Смоленской области Алексей Островский.
«Мы, мужчины, очень благодарны за то, что вы есть, за то, что вы создаете домашний уют, поддерживаете в трудную минуту, вдохновляете на успех», — сказал он.
Самым же популярным подарком стали стихи. Главы двух дальневосточных регионов — Амурской области и Приморского края — Василий Орлов и Олег Кожемяко проявили единодушие, прочитав стихотворение советского поэта Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».
Их сахалинский коллега Валерий Лимаренко не только поздравил женщин строками «Дарите женщинам цветы», но и подал личный пример, вручив сотрудницам областной администрации белые розы.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко для своего поздравления выбрал классику — сонет Шекспира «Кто под звездой счастливою рожден», а глава Карелии Артур Парфенчиков отдал предпочтение стихотворению поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны». Стихотворные поздравления прозвучали также из уст губернатора Магадана Сергея Носова и главы Курской области Романа Старовойта.
Наконец, губернатор Забайкалья Александр Осипов продемонстрировал свои поэтические таланты и прочитал стихотворение собственного сочинения «О, женщина, ты мать, жена, подруга».