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14:51 (мск), источник: ТАСС

Дарите женщинам стихи. Главы российских регионов поздравляют с 8 Марта

Губернаторы не только читали стихи, но и демонстрировали собственные музыкальные и поэтические таланты.

Главы российских регионов в канун Международного женского дня запустили праздничный флешмоб, опубликовав на своих страницах в соцсетях стихотворные и музыкальные поздравления.

Одним из первых поздравил женщин с 8 Марта временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, исполнив на саксофоне фрагмент композиции Фрэнка Синатры I Love You Baby. На своей странице в Instagram политик написал, что лучший подарок, по его мнению, — это подарок, сделанный своими руками.

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Видеопоздравление на своей странице «ВКонтакте» выложил глава Смоленской области Алексей Островский.

«Мы, мужчины, очень благодарны за то, что вы есть, за то, что вы создаете домашний уют, поддерживаете в трудную минуту, вдохновляете на успех», — сказал он.

Самым же популярным подарком стали стихи. Главы двух дальневосточных регионов — Амурской области и Приморского края — Василий Орлов и Олег Кожемяко проявили единодушие, прочитав стихотворение советского поэта Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».

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Их сахалинский коллега Валерий Лимаренко не только поздравил женщин строками «Дарите женщинам цветы», но и подал личный пример, вручив сотрудницам областной администрации белые розы.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко для своего поздравления выбрал классику — сонет Шекспира «Кто под звездой счастливою рожден», а глава Карелии Артур Парфенчиков отдал предпочтение стихотворению поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны». Стихотворные поздравления прозвучали также из уст губернатора Магадана Сергея Носова и главы Курской области Романа Старовойта.

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Наконец, губернатор Забайкалья Александр Осипов продемонстрировал свои поэтические таланты и прочитал стихотворение собственного сочинения «О, женщина, ты мать, жена, подруга».

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