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14:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится самый длинный подвесной мост в мире (фото)

Хотя конструкция и надежная, выглядит мост все равно опасно.

Летом 2017 года в швейцарском кантоне Вале в городе Церматт, который считается одним из лучших лыжных курортов страны, на высоте 80 метров над землей открылся самый длинный висячий мост в мире. Его длина составляет 494 метра, а ширина — 65 сантиметров.

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Сооружение получило название мост Шарля Куонена в честь бизнесмена, который пожертвовал на его строительство около 100 тысяч долларов.

В общей сложности подвесная конструкция обошлась в 720 тысяч долларов.

Часть из них заплатили власти муниципалитетов, расположенных недалеко от моста, так как благодаря этому сооружению увеличился и туристический поток.

Кроме того, деньги на строительство собирались через интернет-платформу для пожертвований.

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Конечно, мост Шарля Куонена выполнен с помощью новейших технологий и способен выдержать ураганные порывы ветра и большую нагрузку. Он не раскачивается, когда по нему идут люди. Но выглядит конструкция все-таки пугающе.

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