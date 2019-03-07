Где находится самый длинный подвесной мост в мире (фото)
Хотя конструкция и надежная, выглядит мост
Хотя конструкция и надежная, выглядит мост
Летом 2017 года в швейцарском кантоне Вале в городе Церматт, который считается одним из лучших лыжных курортов страны, на высоте 80 метров над землей открылся самый длинный висячий мост в мире. Его длина составляет 494 метра, а ширина — 65 сантиметров.
Сооружение получило название мост Шарля Куонена в честь бизнесмена, который пожертвовал на его строительство около 100 тысяч долларов.
Часть из них заплатили власти муниципалитетов, расположенных недалеко от моста, так как благодаря этому сооружению увеличился и туристический поток.
Кроме того, деньги на строительство собирались через
Конечно, мост Шарля Куонена выполнен с помощью новейших технологий и способен выдержать ураганные порывы ветра и большую нагрузку. Он не раскачивается, когда по нему идут люди. Но выглядит конструкция