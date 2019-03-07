Иностранцы о русских женщинах

Часто опаздывают на свидания

Источник: Моя Планета

Если русская девушка говорит, что она почти готова, это значит, что мужчина может досмотреть передачу, погулять с собакой и все равно успеть доехать до места встречи. Ведь она только открыла шкаф, чтобы выбрать одежду. А еще надо сделать макияж, прическу, выбрать сумочку, обувь и добраться. Приходить на свидания раньше мужчин не принято. 15 минут опоздания — это нормально.

Однажды я пригласил на свидание русскую девушку 25 лет. У нее не было машины, поэтому я должен был забрать ее из дома, чтобы мы отправились в бар. Она прислала длинное сообщение, где мне следует припарковаться, чтобы ей было проще найти машину. Я сделал, как она попросила, и начал ждать. Я ждал и ждал, ждал и ждал… Через десять минут позвонил. Ответа не было. Через пять минут она прислала сообщение, что скоро спустится. Я продолжил ждать… Отправил ей сообщение. Она снова ответила минут через пять, сказав, что через несколько минут будет. Еще через десять минут мне уже хотелось уехать, но я ждал. Наконец почти через 40 минут произошло чудо — она спустилась! Автор блога Black Dragon

Любят, чтобы им дарили цветы

Источник: Моя Планета

«Дитям — мороженое, бабе — цветы, и смотри, не перепутай!» — суетился Лелик в кинофильме «Бриллиантовая рука». Дарить женщинам цветы в России принято по поводу и без. Потому что неизвестно, что еще подарить, потому что хочется порадовать, потому что девушка очень понравилась. А в праздники соцсети наполняют фотографии букетов — один другого больше.

На мое первое московское свидание парень пришел с букетом и целой программой — сначала музей, потом ресторан. В Европе девушке, чтобы получить цветы, нужно дождаться 8 Марта. Ну или попасть в больницу. Вероника ДʼЭрамо Италия

Когда я поехал в Иорданию, купил цветы матери. Она очень удивилась, но так обрадовалась! Сказала: мне твой отец только раз в жизни — на свадьбу — дарил, хоть я ему девять детей родила! Абдуль-Карим Аль-Кунбар Амман Иордания

За них надо платить

Источник: Моя Планета

Если русская девушка идет куда-то с мужчиной, она может даже не взять кошелек. Раз с мужчиной — значит он платит. Они могут даже не встречаться, он может нигде не работать, или у него могут быть трудности с деньгами. Часто это вовсе не учитывается. Если же мужчина отказывается платить за все и предлагает поделить расходы пополам — это конец. Катастрофа.

Русские девушки разные и очень веселые, они нацелены на серьезные отношения. Но я не могу привыкнуть, что должен везде за них платить, даже если у нас нет романа. Мне не хочется отношений, которые так начинаются. Я за равенство. Мне кажется, у вас немножко патриархат, в Великобритании все иначе. Кит Бикет Великобритания

На нашем первом свидании она сказала: «Конечно, ты мужчина, и я понимаю, что ты хочешь за меня заплатить». Но я не хотел! Мы общались по интернету около года, и это было наше первое свидание! Когда же мы отправились в путешествие по России, она всегда была уверена, что я буду платить и за еду, и за размещение, и за перемещение по городам. Наконец, когда я пресытился этим по горло, сказал, что с этого времени мы делим все суммы пополам. Но ей это почему-то не понравилось, и она дулась на меня всю оставшуюся дорогу. Пользователь Sailor комментарий к статье «Why I Stopped Dating Russian Women?» на сайте Black Dragon Blog

Перед нашим свиданием она встречалась с подругой, и когда официант принес мне счет на $400, я искренне удивился, почему должен платить за то, что съел незнакомый мне человек. Это же они наели на такую сумму, не я! Так пусть и платят! Правда, после того, как я это сказал, больше мы не встречались. Дариус Хелд Германия

Тщательно следят за внешним видом

Источник: Моя Планета

Это дома они могут ходить в бигуди и халате. Но если надо сходить за хлебом в магазин через дорогу, девять из десяти русских красавиц не выйдут из квартиры в спортивном костюме и с «голым» лицом. А об их способности перебегать дорогу на красный свет на 15-сантиметровых каблуках среди иностранцев ходят легенды.

Некоторые утверждают, что русские женщины одеваются как проститутки. Это неправда. Тут бывает по-разному. У большинства русских определенно есть стиль и вкус, и они одеваются элегантно, женственно, подчеркивая свою индивидуальность. В целом гораздо лучше, чем финки. Хотя, действительно, юбок короче, чем в Москве, я не видела никогда. Вполне естественно, что в стране крайностей должно проживать множество девушек, считающих, что юбке положено еле-еле прикрывать трусы. Даже при минусовой температуре. Анна-Лена Лаурен Финляндия

Четыре года назад, когда я приехала в Россию, я поразилась, насколько хорошо русские женщины выглядят и как они заботятся о себе. Правда, почему-то чем старше женщина, тем меньше времени она уделяет внешнему виду. В Италии наоборот. Есть лишь несколько вещей, которых я не могу понять. Почему большинство женщин красят губы очень яркой помадой и наносят такой толстый слой макияжа, что косметика сыплется с их лица? И другая странность: многие из моих русских друзей моют голову каждый день, даже если это не требуется. Неужели они не понимают, что от этого волосы становятся хуже? Эрика Орланди Италия

Ни одну австралийку не заставишь весь день проходить на каблуках, чтобы лучше выглядеть. А здесь я видел девушек, которые на высоких каблуках идут даже на Столбы — 7 километров в гору. Дэниэл Хуберт Австралия

Клак-клак-клак… тысячи каблуков стучат по тротуару. Но больше всего меня поражает, как они ходят по льду! Это настоящее искусство! Я не могу даже представить, как можно ходить по нему на таких высоких каблуках! Брр… Автор блога From Russia with Love

Хорошо готовят

Источник: Моя Планета

Кулинарная книга Молоховец на кухне русской женщины сменилась обучающими роликами соцсетей, но она сама все та же: коня на скаку остановит, избу потушит и кашу из топора сварит. Причем процессу приготовления пищи отдает себя без остатка. Снять пленку с купленного в супермаркете обеда и поставить лоток в микроволновку — не про нее. Фарш нужно сделать самой, налепив ароматных фрикаделек, если затевать пирог, так сразу курник, а суп варить — сразу на роту, ведь «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок».

Когда я попробовал ее пирожки, сразу понял: надо жениться! Несколько месяцев назад у нас родилась дочь. Билл Моррис США

У меня семь родных сестер, ну какая кухня? Я соль от сахара не отличал. Как-то нам с другом сильно захотелось рыбы. Мы поехали на Сенную, выбрали два огромных куска. Ждать, пока рыба разморозится, не стали. Мы даже слова такого — «разморозится» — не знали. Короче, два этих… куска мы бросили в кипящее масло. Какой фейерверк был на кухне! …Прибежала соседка, у нее еще муж-алкаш был. …Ругается, не может понять, что случилось. Я взял словарик, объяснил, что голоден. Достал из кармана деньги, протянул ей, она, ругаясь, кинула их обратно, забрала рыбу, ушла. И вот мы сидим с другом и думаем: мало того что без ужина остались, так еще и без рыбы. А зима, мы голодные, в Яблоновке, никаких ресторанов рядом… Но скоро поплыл запах… Соседка пожарила рыбу и принесла нам. Абдуль-Карим Аль-Кунбар Амман Иордания

Много курят

Источник: Моя Планета

Молодая мама, которая ведет коляску одной рукой, а другой держит сигарету, в России не редкость. При этом она может каждый вечер заниматься фитнесом, сидеть на диете и бегать по выходным. Мода на здоровый образ жизни удачно сочетается с тем, что русские девушки курят, причем много.

Мне стыдно смотреть на молодых родителей на улице. Семья: муж, жена, ребенок — у мужчины в руках пиво и сигарета, у женщины то же самое. Ребенок на все это смотрит. А еще они порой и материться начинают. Это просто ужасно. Валь Эньи Жан Элизе Кот-д'Ивуар

Больше всего меня шокируют русские женщины. Они очень много курят. У нас тоже такие есть, но не в таком количестве. И еще в университете много беременных студенток, для Китая это — феномен. Юн Сунь Китай

Становясь бабушками, воспитывают и своих детей, и чужих.

Источник: Моя Планета

Русская бабушка — явление, которое поражает иностранцев не меньше, чем девушки на высоких каблуках в гололедицу. Если европейские и американские женщины, выйдя на пенсию, наслаждаются жизнью для себя, русские заботятся о внуках. Воспринимают это как само собой разумеющееся и искренне не понимают, почему в европейских странах за сидение с внуками бабушкам принято платить как за работу. Более того, чужих детей в понимании русских бабушек не бывает.

Когда я гуляю с детьми и какая-нибудь русская бабушка считает, что они недостаточно тепло одеты, ей кажется нормальным накричать на меня или подойти и укутать ребенка. Или если мои дети начинают плакать, им кажется, что они могут предложить конфеты. Что за дикость! Это же мой ребенок! Лейла Фигероа Фучо Перу