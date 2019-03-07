Тигренок и львенок в Сочи стали лучшими друзьями

Малыши вместе едят, спят и гуляют, играя в догонялки и кувыркаясь. В сутки Смурфик и Ева съедают по 2 кг мяса и пьют козье молоко из бутылочки. К ним относятся очень бережно, чтобы тигренок и львенок не заболели.