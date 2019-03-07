Тигренок и львенок в Сочи стали лучшими друзьями
Но скоро их разлучат.
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Но скоро их разлучат.
В сочинском санатории «Октябрьский» подружились четырехмесячный тигренок Смурфик и трехлетний львенок Ева.
Малыши вместе едят, спят и гуляют, играя в догонялки и кувыркаясь. В сутки Смурфик и Ева съедают по 2 кг мяса и пьют козье молоко из бутылочки. К ним относятся очень бережно, чтобы тигренок и львенок не заболели.
Когда животные подрастут, их придется разлучить. Смурфика могут отправить в московский или екатеринбургский зоопарк.
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