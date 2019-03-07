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14:27 (мск), источник: ТАСС

Бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к 10 годам колонии

ТАСС, 7 марта — Экс-чиновника обвиняли в получении взятки и соучастии в похищении человека.

Источник: РИА "Новости"

Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки и соучастии в похищении человека, к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей, следует из приговора, оглашенного в суде в четверг.

«Путем частичного сложения наказаний установить окончательный срок лишения свободы в виде 10 лет колонии строгого режима и назначить штраф в 15-кратном размере взятки — 460,8 млн рублей», — отмечается в приговоре.

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