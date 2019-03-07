Бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к 10 годам колонии
ТАСС, 7 марта —
ТАСС, 7 марта —
Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки и соучастии в похищении человека, к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей, следует из приговора, оглашенного в суде в четверг.
«Путем частичного сложения наказаний установить окончательный срок лишения свободы в виде 10 лет колонии строгого режима и назначить штраф в 15-кратном размере взятки — 460,8 млн рублей», — отмечается в приговоре.