Совбез пересмотрит программу продовольственной безопасности
Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков. Об этом заявили в аппарате Совета безопасности РФ.
Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков. Об этом заявили в аппарате Совета безопасности РФ.
«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Также среди факторов указано повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграции в Евроазиатском экономическом союзе и создание единого таможенного пространства.
Кроме того, в Совбезе отметили, что изменяется модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную.
1 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.