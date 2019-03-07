Совбез пересмотрит программу продовольственной безопасности

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«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны, отметили в Совете, в том числе с новыми санкциями, введенными в отношении России.

Также среди факторов указано повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграции в Евроазиатском экономическом союзе и создание единого таможенного пространства.

Кроме того, в Совбезе отметили, что изменяется модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную.