В Японии возродили фестиваль «демонов» (видео)

Намахагэ — это древняя традиция из префектуры Акита в северной части Японии. Во время новогодних празднеств юноши в соломенных накидках и масках демонов обходят дома, рычат, шумят, кричат и ритуально топают ногами, пугают ленивых детей и подшучивают над молодоженами. Им выносят саке и закуски.

В прошлом году древний ритуал с ряжеными был добавлен ЮНЕСКО в список устного и нематериального культурного наследия человечества. Это привлекло к нему внимание туристов. Но для спасения традиции намахагэ этого недостаточно, говорят эксперты, ведь все меньше и меньше молодых людей хотят принимать участие в празднике. В стране заговорили о том, чтобы изменить правила и позволить становиться «демонами» не только парням, но и девушкам.