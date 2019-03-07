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16:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Японии возродили фестиваль «демонов» (видео)

Мужчины в масках духов обходят дома, а местные жители откупаются от них угощением.

После 12-летнего перерыва в Японии возродили фестиваль «демонов».

Намахагэ — это древняя традиция из префектуры Акита в северной части Японии. Во время новогодних празднеств юноши в соломенных накидках и масках демонов обходят дома, рычат, шумят, кричат и ритуально топают ногами, пугают ленивых детей и подшучивают над молодоженами. Им выносят саке и закуски.

Японцы верят, что, посещая жилища, намахагэ забирают накопившиеся за год проблемы, а взамен приносят удачу и достаток.

В прошлом году древний ритуал с ряжеными был добавлен ЮНЕСКО в список устного и нематериального культурного наследия человечества. Это привлекло к нему внимание туристов. Но для спасения традиции намахагэ этого недостаточно, говорят эксперты, ведь все меньше и меньше молодых людей хотят принимать участие в празднике. В стране заговорили о том, чтобы изменить правила и позволить становиться «демонами» не только парням, но и девушкам.

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