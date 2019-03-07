Прокатчик потерял надежду показать «Королевского корги» в начале марта
Бельгийский мультфильм может выйти на экраны через две недели.
Бельгийский мультфильм может выйти на экраны через две недели.
Кинопрокатная компания «Вольга» сообщила кинотеатрам, что больше не надеется выпустить мультфильм «Королевский корги» в прокат в эти выходные и готова подать документы на получение разрешения от Минкульта на показ картины с 21 марта. «Ведомости» ознакомились с соответствующим письмом компании. «Вольга» в письме благодарит кинотеатры за беспрецедентную поддержку и приносит извинения за доставленные проблемы, в том числе с вынужденными изменениями в их расписании сеансов.
Пока кинотеатры придерживаются данного обещания, убедились «Ведомости» — в этот четверг «Гурвинека» показывают только 388 кинотеатров в России, следует из данных единой государственной системы кинобилетов (ЕАИС). Всего кинотеатры отдали этого мультфильму менее 4% от всех сеансов в этот день. С начала проката мультфильм собрал 1 млн руб.
Премьера «Королевского корги» была запланирована на 7 марта. Но Минкульт 1 марта сообщил, что отказывает «Вольге» в выдаче прокатного удостоверения с 7 марта
«Гурвинек» произведен студией Горького, компанией «Киноатис» совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкульта и государственного Фонда кино.
Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова подтвердила «Ведомостям», что в соответствии с постановлением правительства Минкульт
В письме кинотеатрам «Вольга» называет сложившуюся практику порочной и утверждает, что сделала все возможное, чтобы ее изменить.
Продюсеры «Гурвинека» и компания «Мульт в кино», которая занимается его прокатом, считают сложившуюся ситуацию несправедливой. Они заявили, что получили приоритетное право проката в начале марта в полном соответствии с законом — поскольку первыми запросили у Минкульта разрешение на показ на эту дату. Создатели «Гурвинека» назвали себя и зрителей, которые не увидят мультфильм заложниками ультиматума кинотеатров.