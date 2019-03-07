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16:23 (мск), источник: Ведомости

Прокатчик потерял надежду показать «Королевского корги» в начале марта

Бельгийский мультфильм может выйти на экраны через две недели.

Кинопрокатная компания «Вольга» сообщила кинотеатрам, что больше не надеется выпустить мультфильм «Королевский корги» в прокат в эти выходные и готова подать документы на получение разрешения от Минкульта на показ картины с 21 марта. «Ведомости» ознакомились с соответствующим письмом компании. «Вольга» в письме благодарит кинотеатры за беспрецедентную поддержку и приносит извинения за доставленные проблемы, в том числе с вынужденными изменениями в их расписании сеансов.

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Пока кинотеатры придерживаются данного обещания, убедились «Ведомости» — в этот четверг «Гурвинека» показывают только 388 кинотеатров в России, следует из данных единой государственной системы кинобилетов (ЕАИС). Всего кинотеатры отдали этого мультфильму менее 4% от всех сеансов в этот день. С начала проката мультфильм собрал 1 млн руб.

Премьера «Королевского корги» была запланирована на 7 марта. Но Минкульт 1 марта сообщил, что отказывает «Вольге» в выдаче прокатного удостоверения с 7 марта из-за одновременного выхода российского релиза — «Гурвинека».

Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект.

«Гурвинек» произведен студией Горького, компанией «Киноатис» совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкульта и государственного Фонда кино.

Во время загрузки произошла ошибка.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова подтвердила «Ведомостям», что в соответствии с постановлением правительства Минкульт из-за параллельного выхода российского и иностранного мультфильма предложил «Вольге» найти другую дату премьеры. Письмо от ассоциации она комментировать не стала.

Минкульт в последние годы регулярно меняет даты проката иностранного кино ради отечественных проектов. Кинотеатрам это не нравится, но они впервые выставили Минкульту ультиматум с отказом от проката отечественного проекта.

В письме кинотеатрам «Вольга» называет сложившуюся практику порочной и утверждает, что сделала все возможное, чтобы ее изменить.

Продюсеры «Гурвинека» и компания «Мульт в кино», которая занимается его прокатом, считают сложившуюся ситуацию несправедливой. Они заявили, что получили приоритетное право проката в начале марта в полном соответствии с законом — поскольку первыми запросили у Минкульта разрешение на показ на эту дату. Создатели «Гурвинека» назвали себя и зрителей, которые не увидят мультфильм заложниками ультиматума кинотеатров.

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