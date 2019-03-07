В Сербии приготовили сосиску длиной 2,2 километра (видео)

В сербском городе Турия установили рекорд, изготовив самую длинную в мире сосиску.

Длина рекордсменки составила 2 километра 200 метров, а вес — 2,5 тонны. Для приготовления сосиски повара использовали говядину и свинину.

Мероприятие прошло в рамках 35-го традиционного фестиваля сосисок. Когда сосиску увидели все желающие, ее разрезали на куски и продали по цене 4,23 евро за метр.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/46f85826-a0a1-4d6a-88b3-7cc00ddd949e" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1299148" target="_blank">Сосиску длиной 2 км приготовили в Сербии</a> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре прошлого года в Краснодарском крае приготовили самый длинный шашлык в мире. Его длина составила 302 метра.