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16:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Сербии приготовили сосиску длиной 2,2 километра (видео)

Она стала самой длинной в мире.

В сербском городе Турия установили рекорд, изготовив самую длинную в мире сосиску.

Длина рекордсменки составила 2 километра 200 метров, а вес — 2,5 тонны. Для приготовления сосиски повара использовали говядину и свинину.

Мероприятие прошло в рамках 35-го традиционного фестиваля сосисок. Когда сосиску увидели все желающие, ее разрезали на куски и продали по цене 4,23 евро за метр.

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре прошлого года в Краснодарском крае приготовили самый длинный шашлык в мире. Его длина составила 302 метра.

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