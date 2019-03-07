В Сербии приготовили сосиску длиной 2,2 километра (видео)
Она стала самой длинной в мире.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Она стала самой длинной в мире.
В сербском городе Турия установили рекорд, изготовив самую длинную в мире сосиску.
Длина рекордсменки составила 2 километра 200 метров, а вес — 2,5 тонны. Для приготовления сосиски повара использовали говядину и свинину.
Мероприятие прошло в рамках 35-го традиционного фестиваля сосисок. Когда сосиску увидели все желающие, ее разрезали на куски и продали по цене 4,23 евро за метр.
В октябре прошлого года в Краснодарском крае приготовили самый длинный шашлык в мире. Его длина составила 302 метра.
Читайте также