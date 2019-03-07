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16:31 (мск), источник: Mail.ru Новости

Лебедь пришел в дом к британке, чтобы посмотреть телевизор (фото)

Неожиданный гость появился, когда она спала.

42-летняя жительница британского городка Горлстон Дульсин Карней поделилась в Twitter забавной историей, которая приключилась с ней в начале марта на отдыхе на курорте Center Parcs в Шервудском лесу. Карней часто наведывается сюда по выходным и праздникам и снимает коттедж. В этот раз она взяла с собой сестру и двух племянниц.

В один из дней женщина задремала в гостиной при включенном телевизоре. Ее разбудила 6-летняя племянница и попросила «сделать что-нибудь с лебедем».

Когда Дульсин открыла глаза, она увидела необычное зрелище — прямо посреди комнаты на ковре сидел огромный белый лебедь, который внимательно смотрел телевизор.

Женщина успела сообразить, что к чему, и сфотографировала незваного гостя.

Спустя несколько минут она встала и пошла на улицу, привлекая внимание птицы. И лебедь понял, что ему тоже нужно удалиться.

Дульсин рассказала, что птица вела себя спокойно и даже вежливо и покинула помещение без скандалов.

Через несколько дней после публикации пост Дульсин в Twitter стал вирусным, а пользователи в комментариях отметили, что дикие птицы частенько захаживают в гости на этом курорте.

А у нас был гусь.
Во время наших январских каникул там к нам тоже приходил лебедь и стучал в стекло, чтобы мы пустили его внутрь.
Вот виновник.
К нашему счастью, он не сообразил, как открыть раздвижную дверь в сад.

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