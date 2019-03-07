Путин прокатился на лошади во время посещения Первого Оперативного полка полиции Москвы

Президент России Владимир Путин прокатился на лошади вместе со служащими Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве. Глава государства посетил эту полицейскую часть в преддверие Международного женского дня. Путин также посмотрел показательное конное выступление на манеже.

Во время посещения части глава государства ознакомился с экспозицией, посвященной работе этого полка. На ней представлены историческая и современная амуниция служащих конной полиции. Президенту рассказали о порядке несения службы и особых обязанностях конного и туристического патрулей. Пояснения давал командир полка Владимир Лысак.

Затем Путин осмотрел лошадей, которых выстроили перед выступлением. «Мы знаем, что вы умеете ездить на лошади и подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами?» — обратилась к нему одна из служащих части.

Путин согласился и, сев на гнедого коня, проехал по манежу шагом и рысью. Несколько раз глава государства останавливался и сопровождавшие его наездницы давали президенту краткие советы.