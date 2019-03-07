700 оленей решили одновременно перейти дорогу в США (видео)
Ролик сняли в долине Гранд Ронд в Орегоне.
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Ролик сняли в долине Гранд Ронд в Орегоне.
Огромное стадо оленей вапити попало на видео в США. Ролик опубликовал в соцсетях Департамент рыбного хозяйства и дикой природы штата Орегон.
По оценкам экспертов, в стаде было приблизительно 700 особей. Они переходили дорогу в долине Гранд Ронд.
Вапити — общее название для 6 подвидов благородного оленя, которые обитают в Северной Америке. Два из них считаются вымершими. Вапити — крупные животные с большими ветвистыми рогами. Вес самцов может достигать 400 кг. Численность вапити в последние десятилетия сократилась наполовину.
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