МВД России записало шарпея в собаки-убийцы
МВД России подготовило список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. Об этом в четверг, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в
МВД России подготовило список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. Об этом в четверг, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в
В перечень вошли 69 пород, а так же их гибриды и метисы.
«Перечень подготовлен, как логическое продолжение закона “Об ответственном обращении с животными (…)”, принятого Госдумой 27 декабря 2018 года. Он составлен на основе предложений, поступивших от органов исполнительной власти субъектов РФ, а также предложений Российской кинологической федерации», — подчеркнули в
Пока этот реестр — проект; он вступит в силу после того, как будет утвержден правительством России.
В список, среди прочего, вошли немецкая и
С полным списком потенциальных