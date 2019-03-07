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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

МВД России записало шарпея в собаки-убийцы

МВД России подготовило список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. Об этом в четверг, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ведомства.

Источник: CC0/christels

В перечень вошли 69 пород, а так же их гибриды и метисы.

«Перечень подготовлен, как логическое продолжение закона “Об ответственном обращении с животными (…)”, принятого Госдумой 27 декабря 2018 года. Он составлен на основе предложений, поступивших от органов исполнительной власти субъектов РФ, а также предложений Российской кинологической федерации», — подчеркнули в пресс-центре МВД.

В список включены породы собак, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку», уточнили в ведомстве.

Пока этот реестр — проект; он вступит в силу после того, как будет утвержден правительством России.

В список, среди прочего, вошли немецкая и восточно-европейская овчарки, доберман Владека Рошины (хотя, по мнению ряда кинологов, это не отдельная порода собак, а способ их воспитания), шарпей, доберман-пинчер, ротвейлер, фила бразильеро, карельская и корельская медвежьи собаки (номера 40 и 41 соответственно), а также волкособы.

С полным списком потенциальных собак-убийц можно ознакомится на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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