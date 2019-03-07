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17:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

Королева Елизавета II опубликовала первый пост в соцсети

Он посвящен компьютерному гению.

Королева Елизавета II стала персоной дня в Великобритании, опубликовав свое первое сообщение в Instagram на официальной странице королевского семейства.

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Королева Елизавета ІІ в Музее науки

Обычно на странице theroyalfamily публикуют фотоотчеты с официальных мероприятий королевского семейства, но практически никогда — сообщения от первого лица. За аккаунтом следят 4,6 млн человек.

Королева посещала Музей науки, где обнаружила письмо из Королевского архива. Написанное в 1843 году Чарльзом Бэббиджем, оно было адресовано ее прапрадедушке принцу Альберту. Бэббиджа считают пионером компьютерных наук.

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«Сегодня, посещая Музей науки, с интересом обнаружила письмо из Королевского архива, написанное в 1843 году моему прапрадеду принцу Альберту. Чарльз Бэббидж, известный как первый в мире компьютерный пионер, разработал “Разностную машину”, прототип которой принц Альберт имел возможность увидеть в июле 1843 года. В письме Бэббидж рассказал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении “Аналитической машины”, с помощью которой была создана первая компьютерная программа Ады Лавлейс, дочери лорда Байрона. Сегодня я имела удовольствие узнать об инициативах по компьютерному программированию для детей, и мне кажется уместным опубликовать этот пост в Instagram в Музее науки, который долгое время отстаивал технологии, инновации и вдохновлял новые поколения изобретателей», — говорится в посте.

Подписчики бурно отреагировали на дебют 92-летней королевы в Instagram. «Первый пост королевы, посвященный кодированию», — написали пользователи.

«Первый пост в Instagram, ура, — обрадовались многие. — Добро пожаловать!».

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