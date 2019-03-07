Королева Елизавета II опубликовала первый пост в соцсети

«Сегодня, посещая Музей науки, с интересом обнаружила письмо из Королевского архива, написанное в 1843 году моему прапрадеду принцу Альберту. Чарльз Бэббидж, известный как первый в мире компьютерный пионер, разработал “Разностную машину”, прототип которой принц Альберт имел возможность увидеть в июле 1843 года. В письме Бэббидж рассказал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении “Аналитической машины”, с помощью которой была создана первая компьютерная программа Ады Лавлейс, дочери лорда Байрона. Сегодня я имела удовольствие узнать об инициативах по компьютерному программированию для детей, и мне кажется уместным опубликовать этот пост в Instagram в Музее науки, который долгое время отстаивал технологии, инновации и вдохновлял новые поколения изобретателей», — говорится в посте.