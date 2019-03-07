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19:27 (мск), источник: Известия

Космонавт Кононенко с орбиты поздравил женщин с 8 Марта

Единственный находящийся на борту МКС российский космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта.

«Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с главным праздником весны, днем 8 Марта. В этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности. Ведь это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете в нас самые лучшие качества. Вы дарите нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага», — сказал Кононенко в видеоролике, опубликованном 7 марта на сайте «Роскосмоса».

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Космонавт пожелал, чтобы радость, ощущение праздника и внимание сопровождали женщин каждый день, а не только в праздники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства 5 марта поздравил женщин-военнослужащих, а также матерей и жен военных с наступающим Международным женским днем.

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