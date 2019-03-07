Космонавт Кононенко с орбиты поздравил женщин с 8 Марта

«Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с главным праздником весны, днем 8 Марта. В этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности. Ведь это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете в нас самые лучшие качества. Вы дарите нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага», — сказал Кононенко в видеоролике, опубликованном 7 марта на сайте «Роскосмоса».