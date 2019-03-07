Путин напомнил, что нужно девушкам для сохранения фигуры

Президент приехал поздравить женскую часть личного состава полка с предстоящим праздником 8 марта.

«У вас уникальное подразделение, в нем 857 служащих, и одна треть — это женщины. У нас все больше и больше женщин работают в правоохранительных органах. В целом в МВД у нас порядка 26% (личного состава) это женщины. Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции», — сказал Путин.

Вместе с девушками из конной и туристической полиции Владимир Путин проехал несколько кругов по манежу на гнедом жеребце. Президент ехал шагом и рысью. Он несколько раз делал остановки, во время которых девушки-наездницы давали ему советы.

Президент подарил полку четырехлетнего жеребца орловского рысака по кличке Золотой Луч и отметил, что, когда столичные лесопарки патрулируют девушки на лошадях, количество суицидов в парках резко сокращается.

«Потому что те, кто хотят покончить жизнь самоубийством, на вас посмотрят, и снова жить хочется», — пошутил президент, обращаясь к девушкам.