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18:50 (мск), источник: Rambler.ru

Путин напомнил, что нужно девушкам для сохранения фигуры

Президент России Владимир Путин посетил полицейскую часть Первого Оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве, сообщает ТАСС.

Президент приехал поздравить женскую часть личного состава полка с предстоящим праздником 8 марта.

«У вас уникальное подразделение, в нем 857 служащих, и одна треть — это женщины. У нас все больше и больше женщин работают в правоохранительных органах. В целом в МВД у нас порядка 26% (личного состава) это женщины. Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции», — сказал Путин.

Вместе с девушками из конной и туристической полиции Владимир Путин проехал несколько кругов по манежу на гнедом жеребце. Президент ехал шагом и рысью. Он несколько раз делал остановки, во время которых девушки-наездницы давали ему советы.

Президент подарил полку четырехлетнего жеребца орловского рысака по кличке Золотой Луч и отметил, что, когда столичные лесопарки патрулируют девушки на лошадях, количество суицидов в парках резко сокращается.

«Потому что те, кто хотят покончить жизнь самоубийством, на вас посмотрят, и снова жить хочется», — пошутил президент, обращаясь к девушкам.

«Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Вторую и третью — точно», — продолжил шутить президент.

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