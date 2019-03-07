«Давайте про постель»: артисты и депутаты подбросили несколько искрометных идей для шоу Малышевой

Источник: Daily Storm

Есть такая программа, во время которой всегда испытываешь страшное чувство стыда, пакости и омерзения. Это шоу Елены Малышевой «Жить здорово». Ведущая звонким пионерским голосом поднимает самые туалетные темы, предлагает зрителям делиться задушевными подробностями из интимной жизни и заставляет массовку изображать неприличные органы. Но вот что интересно: если одни считают Малышеву не иначе как клоунессой от медицины, остальные, например, Милонов или Джигурда, наоборот — благодарят за просвещение.

А, может, мы заблуждаемся?! Может, это и правда никакая не деградация, а самый что ни на есть высокий образовательный уровень, подумали мы и расспросили артистов, чем бы они дополнили ее «искрометные» сценарии.

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О пагубном влиянии Елены Малышевой говорилось давно. В 2014 году на нее даже жаловались в прокуратуру за разврат детей на российском телевидении: мол, разве можно так откровенно поднимать темы, которые в христианском обществе всегда были табуированными?

А пародист Максим Галкин, вдохновившись повышенным вниманием ведущей к мужским органам, и вовсе посвятил ей целый юмористический монолог. «Я как ни включу телевизор с утра, понимаете — она как будто б меня ждет! — смеялся он. — Господи, чего она к нам привязалась?!».

С тех прошло ооочень много лет, а Елена Васильевна никак не унимается. Не так давно в «Жить здорово» показали поющую матку. Что будет дальше, недоумевают зрители. И можно ли упасть ниже?

Тех, кто заступаются, — немного, но они тоже есть: на днях в защиту Малышевой высказался Виталий Милонов. По его мнению, она делает едва ли не единственное шоу на телевидении о действительно важных вещах. Более того, признался депутат, он готов помочь с темами.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов | Источник: РИА "Новости"

«Какую программу хотел бы увидеть? Наверное, о вреде той еды, которую мы покупаем в наших магазинах: о колбасе, фастфуде и сырах с пальмовым маслом, — поделился Милонов с Daily Storm. — Так как Елена Малышева — мощнейший пропагандист здоровья и я перед ней преклоняюсь, считаю, что именно она смогла бы внести неоценимую лепту в популяризацию неприязненного и непримиримого отношения к этой отраве. Чтобы люди осознали: все эти улыбающиеся в рекламах морды — это вранье».

А еще хотелось программу про кока-колу. Я бы в костюме ходил и показывал, что происходит с желудком после ее употребления. Виталий Милонов депутат Государственной Думы

«Что, сами лично?» — изумленно спрашиваем мы, уже представив эту картинку.

«Ну нет, — спохватывается Милонов. — Я не очень хороший актер. Но с идеей помочь бы мог!».

Если Милонов пока стесняется, Джигурда уже во всеоружии. «Еленушка — умница, потому что не оставляет зрителей равнодушными и при этом думает о просвещении; это — в отличие от большинства ток-шоу, которые работают лишь для того, чтобы поднять хайп, рейтинги и баблосы, — уверяет он. — А то, что многие считают это пошлостью, пускай. Раньше вот считали, что Бог молнии посылает. Что радио и телевидение — от лукавого и сатаны. Что когда женщина обнажает свое тело, это беспредел! И что?!».

Источник: Daily Storm

Вступился — это хорошо. А согласился бы поучаствовать? Надеть на себя костюм какого-нибудь органа — и вперед, к зрителям?

«Безусловно! — уверен Джигурда. — У меня же Щукинская школа, нас еще студентами учили не бояться быть смешными. Чем я и пользуюсь».

Великий магистр Ордена куртуазных маньеристов Вадим Степанцов Еленой Малышевой пока не увлекается. Говорит, не совпадает по биоритмам: когда включает телевизор, там уже вовсю философствуют Владимир Соловьев и Роман Бабаян. Но — наслышан, и если ему предложат поучаствовать в ее шоу, почему бы нет?!

«Если б была такая возможность, я бы посоветовал Малышевой включить в программу песню про случай с еврейским миллиардером, торговавшим якутскими алмазами, который умер во время операции по увеличению члена. В этом есть что-то адресное, — смеется он. — Я даже готов текст написать. Нет, я его уже пишу! Готов предоставить!

Хихикнули Эрос с Танатосом —

И умер алмазный король

Не пить тебе, выкуси накося,

С модельками шприц-апероль.

Источник: Daily Storm

Не против того, чтобы влиться в команду Малышевой, и фронтмен группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий. Уж кто-кто, а он-то там шороху наделает! Правда, его предложения оказываются настолько смелыми, что даже мы, посмотревшие целых три отрывка из программы «Жить здорово», боимся произнести это вслух. Ну разве что намекнем: вопрос касается фаллоимитаторов.

«У нее там такой костюм надевали или нет? — деловито спрашивает Паук. — Ну вот в этом направлении и надо мыслить!».

Единственный, кто с Малышевой никогда и ни за какие деньги, — это певец Юлиан. Он и раньше не понимал, как это на всю страну можно вещать про прокладки на глазах и чай в презервативах, а сейчас — тем более.

Певец Юлиан | Источник: РИА "Новости"

«Предлагаю ей спеть песню про свою больную голову и психическую неуравновешенность и на этом поставить точку», — призывает артист в беседе с Daily Storm.

Удивляет Первый канал, который до сих пор не закроет этот дурдом на выезде. Вся концепция программы построена или на использовании безумных макетов, которые делает сын госпожи Малышевой (типа ходячих членов и маток), или на явно проплаченных сюжетах, пиарящих прививки, лекарства или нужных докторов. Семейный подряд и торжество абсурда пора завершать! Юлиан певец