«Давайте про постель»: артисты и депутаты подбросили несколько искрометных идей для шоу Малышевой
Джигурда сообщил о полной готовности примерить костюм органа, а Вадим Степанцов уже написал текст новой оздоровительной песни.
Джигурда сообщил о полной готовности примерить костюм органа, а Вадим Степанцов уже написал текст новой оздоровительной песни.
Есть такая программа, во время которой всегда испытываешь страшное чувство стыда, пакости и омерзения. Это шоу Елены Малышевой «Жить здорово». Ведущая звонким пионерским голосом поднимает самые туалетные темы, предлагает зрителям делиться задушевными подробностями из интимной жизни и заставляет массовку изображать неприличные органы. Но вот что интересно: если одни считают Малышеву не иначе как клоунессой от медицины, остальные, например, Милонов или Джигурда, наоборот — благодарят за просвещение.
О пагубном влиянии Елены Малышевой говорилось давно. В 2014 году на нее даже жаловались в прокуратуру за разврат детей на российском телевидении: мол, разве можно так откровенно поднимать темы, которые в христианском обществе всегда были табуированными?
А пародист Максим Галкин, вдохновившись повышенным вниманием ведущей к мужским органам, и вовсе посвятил ей целый юмористический монолог. «Я как ни включу телевизор с утра, понимаете — она как будто б меня ждет! — смеялся он. — Господи, чего она к нам привязалась?!».
С тех прошло ооочень много лет, а Елена Васильевна никак не унимается. Не так давно в «Жить здорово» показали поющую матку. Что будет дальше, недоумевают зрители. И можно ли упасть ниже?
Тех, кто заступаются, — немного, но они тоже есть: на днях в защиту Малышевой высказался Виталий Милонов. По его мнению, она делает едва ли не единственное шоу на телевидении о действительно важных вещах. Более того, признался депутат, он готов помочь с темами.
«Какую программу хотел бы увидеть? Наверное, о вреде той еды, которую мы покупаем в наших магазинах: о колбасе, фастфуде и сырах с пальмовым маслом, — поделился Милонов с Daily Storm. — Так как Елена Малышева — мощнейший пропагандист здоровья и я перед ней преклоняюсь, считаю, что именно она смогла бы внести неоценимую лепту в популяризацию неприязненного и непримиримого отношения к этой отраве. Чтобы люди осознали: все эти улыбающиеся в рекламах морды — это вранье».
А еще хотелось программу про
кока-колу.Я бы в костюме ходил и показывал, что происходит с желудком после ее употребления.
«Что, сами лично?» — изумленно спрашиваем мы, уже представив эту картинку.
«Ну нет, — спохватывается Милонов. — Я не очень хороший актер. Но с идеей помочь бы мог!».
Если Милонов пока стесняется, Джигурда уже во всеоружии. «Еленушка — умница, потому что не оставляет зрителей равнодушными и при этом думает о просвещении; это — в отличие от большинства
Вступился — это хорошо. А согласился бы поучаствовать? Надеть на себя костюм
«Безусловно! — уверен Джигурда. — У меня же Щукинская школа, нас еще студентами учили не бояться быть смешными. Чем я и пользуюсь».
Великий магистр Ордена куртуазных маньеристов Вадим Степанцов Еленой Малышевой пока не увлекается. Говорит, не совпадает по биоритмам: когда включает телевизор, там уже вовсю философствуют Владимир Соловьев и Роман Бабаян. Но — наслышан, и если ему предложат поучаствовать в ее шоу, почему бы нет?!
«Если б была такая возможность, я бы посоветовал Малышевой включить в программу песню про случай с еврейским миллиардером, торговавшим якутскими алмазами, который умер во время операции по увеличению члена. В этом есть
Хихикнули Эрос с Танатосом —
И умер алмазный король
Не пить тебе, выкуси накося,
С модельками
Не против того, чтобы влиться в команду Малышевой, и фронтмен группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий. Уж
«У нее там такой костюм надевали или нет? — деловито спрашивает Паук. — Ну вот в этом направлении и надо мыслить!».
Единственный, кто с Малышевой никогда и ни за какие деньги, — это певец Юлиан. Он и раньше не понимал, как это на всю страну можно вещать про прокладки на глазах и чай в презервативах, а сейчас — тем более.
«Предлагаю ей спеть песню про свою больную голову и психическую неуравновешенность и на этом поставить точку», — призывает артист в беседе с Daily Storm.
Удивляет Первый канал, который до сих пор не закроет этот дурдом на выезде. Вся концепция программы построена или на использовании безумных макетов, которые делает сын госпожи Малышевой (типа ходячих членов и маток), или на явно проплаченных сюжетах, пиарящих прививки, лекарства или нужных докторов. Семейный подряд и торжество абсурда пора завершать!
Забавно, но Малышева словно услышала. На днях она принесла в студию… макет своей головы, чтобы, по ее же словам, иметь запасную. Ну так, на случай деменции. «Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы