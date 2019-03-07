У матери-одиночки отобрали двоих детей из-за плохого слуха

По данным издания, детей у петербурженки забрали после визита педиатра, который пришел к заболевшей дочери в ночь на 14 января. Уткина не услышала стук детского врача в дверь, потому что у нее сломался слуховой аппарат. Соседи сказали медработнику, что мать двоих детей уснула в состоянии алкогольного опьянения. Врач вызвала сотрудников опеки и отдела по делам несовершеннолетних МВД.

По словам Уткиной, ее направили писать объяснительную в отделение полиции. Когда она вернулась домой, сотрудники отдела опеки и попечительства округа Сосновское Выборгского района Санкт-Петербурга увезли детей в больницу. Там они должны были находиться до принятия решения о временном ограничении Уткиной в родительских правах.

22 февраля Уткина проходила комиссию по слуху для продления инвалидности. После этого ее дочь перевели из больницы в Центр содействия семейному воспитанию № 2, а сына — в специальный бокс. Время для общения с матерью им ограничили двумя часами в день.

В акте, составленном сотрудниками опеки 14 января, указывается, что дети были «неухоженные», сообщает издание со ссылкой на президента ассоциации «Ребенок дома» Марию Эрмель.

Как рассказала правозащитница в петиции, размещенной на сайте Change.org, в Кировском районе Санкт-Петербурга за последние 10 лет не были поставлены на учет даже те семьи, которые находились в крайней степени неблагополучия, в результате чего трое детей умерли от голода.

По словам пресс-секретаря уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Олега Алексеева, семья Уткиной давно была в поле зрения органов профилактики, а в момент изъятия детей их жизнь и здоровье были под угрозой. Правозащитница Эрмель подчеркнула, что после изъятия детей Уткина прошла обследование у нарколога и психиатра.

Суд по делу Уткиной состоится 22 марта. Ее интересы будет представлять юрист, предоставленный Северо-западной ассоциацией «Ребенок дома». Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Олег Алексеев заявил изданию, что суд всегда стремится сохранить семью.