У матери-одиночки отобрали двоих детей из-за плохого слуха

По данным издания, детей у петербурженки забрали после визита педиатра, который пришел к заболевшей дочери в ночь на 14 января. Уткина не услышала стук детского врача в дверь, потому что у нее сломался слуховой аппарат. Соседи сказали медработнику, что мать двоих детей уснула в состоянии алкогольного опьянения. Врач вызвала сотрудников опеки и отдела по делам несовершеннолетних МВД.
По словам Уткиной, ее направили писать объяснительную в отделение полиции. Когда она вернулась домой, сотрудники отдела опеки и попечительства округа Сосновское Выборгского района
22 февраля Уткина проходила комиссию по слуху для продления инвалидности. После этого ее дочь перевели из больницы в Центр содействия семейному воспитанию № 2, а сына — в специальный бокс. Время для общения с матерью им ограничили двумя часами в день.
В акте, составленном сотрудниками опеки 14 января, указывается, что дети были «неухоженные», сообщает издание со ссылкой на президента ассоциации «Ребенок дома» Марию Эрмель.
По словам
Суд по делу Уткиной состоится 22 марта. Ее интересы будет представлять юрист, предоставленный