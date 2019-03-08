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00:09 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил женщин с Международным женским днем

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем отметил успешность женщин как в карьере, так и в семье, пожелал им здоровья и счастья.

Источник: РИА "Новости"

«Достигать успехов — в характере наших женщин, — отметил он. — Вы успеваете все — и на работе, и дома — и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить».

«Вам дано пройти весь путь создания новой жизни — рождения ребенка, — подчеркнул глава государства. — Это великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия».

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Путин добавил, что каждому дороги его родители, поэтому особые чувства любой человек испытывает к своей маме и благодарит ее за заботу и безусловную любовь, за понимание и прощение, а также спустя многие годы помнит ее уроки и наставления, ее добрые глаза и руки.

«Мы всегда в долгу перед вами, — сказал президент, обращаясь к женщинам. — Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать — и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей».

Российский лидер отметил безграничную душевную щедрость женщин. «Да, она дарована вам природой, но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар», — сказал он.

«Вы надежные сотрудники и ответственные руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу, — добавил президент. — Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты».

Говоря от имени мужчин, Путин признался, что им порой непросто быть достойными женщин. «Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам», — пообещал он.

О празднике

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН. Первым государством, отметившим национальный женский день, стали США, где его впервые провели 28 февраля 1909 года. Идея проведения международного праздника принадлежит Кларе Цеткин. В России его впервые отметили в 1913 году.

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