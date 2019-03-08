Пентагон задумал лишить Маска допуска к секретной информации

Источник: Reuters

Причиной пересмотра решения стало поведение Маска во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience в сентябре 2018 года, где он в прямом эфире употребил марихуану.

В Калифорнии, где было снято интервью, употребление марихуаны в рекреационных целях разрешено. Однако на федеральном уровне это считается преступлением.

Как замечает издание, этот случай подчеркивает правовые несоответствия между федеральной и региональной политикой США в отношении употребления марихуаны.

Через несколько месяцев после интервью сам бизнесмен признался, что на самом деле ничего не употреблял, и даже «не знает, как это делать».