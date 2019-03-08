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00:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон задумал лишить Маска допуска к секретной информации

Министерство обороны США может отменить допуск главы американской компании SpaceX Илона Маска к секретной информации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя.

Источник: Reuters

Причиной пересмотра решения стало поведение Маска во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience в сентябре 2018 года, где он в прямом эфире употребил марихуану.

В Калифорнии, где было снято интервью, употребление марихуаны в рекреационных целях разрешено. Однако на федеральном уровне это считается преступлением.

Как замечает издание, этот случай подчеркивает правовые несоответствия между федеральной и региональной политикой США в отношении употребления марихуаны.

Через несколько месяцев после интервью сам бизнесмен признался, что на самом деле ничего не употреблял, и даже «не знает, как это делать».

Отмечается, глава SpaceX имеет доступ к засекреченной информации из-за характера своей работы, в числе которой запуск военных шпионских спутников.

Новые проблемы Илона Маска
Во время загрузки произошла ошибка.
27 февраля© Ньюстюб
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