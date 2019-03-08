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01:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Собчак и Виторган официально объявили о расставании

Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях. Соответствующий пост опубликован на странице Виторгана в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что супруги не делят имущество и ребенка, «которого продолжают растить как любящие его родители».

Ранее 3 февраля Ксения Собчак рассказала, что независимо от того, вместе они с Виторганом или нет, он всегда останется для нее родным человеком и папой их сына.

Она также добавила, что хорошо общается с детьми Виторгана от предыдущего брака и знакома с его бывшей женой. На вопрос о своем сыне Платоне она ответила, что сделает все для его счастья.

21 января в одном из московских ресторанов между Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети появилось видео драки.

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7 февраля© Ньюстюб
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