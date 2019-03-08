Собчак и Виторган официально объявили о расставании

Источник: РИА "Новости"

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что супруги не делят имущество и ребенка, «которого продолжают растить как любящие его родители».

Ранее 3 февраля Ксения Собчак рассказала, что независимо от того, вместе они с Виторганом или нет, он всегда останется для нее родным человеком и папой их сына.

Она также добавила, что хорошо общается с детьми Виторгана от предыдущего брака и знакома с его бывшей женой. На вопрос о своем сыне Платоне она ответила, что сделает все для его счастья.