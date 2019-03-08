Необычная рота: израильские девушки на передовой
В Израиле служат все, вне зависимости от пола. Все больше девушек выбирают службу на передовой. Обычно на боевых должностях они служат вместе с молодыми людьми.
В Израиле служат все, вне зависимости от пола. Все больше девушек выбирают службу на передовой. Обычно на боевых должностях они служат вместе с молодыми людьми.
Но есть одна необычная рота, которая состоит только из представительниц «слабого пола».
Как на защите южных границ Израиля оказались в основном девушки — в видео Русской службы