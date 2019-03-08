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14:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Необычная рота: израильские девушки на передовой

В Израиле служат все, вне зависимости от пола. Все больше девушек выбирают службу на передовой. Обычно на боевых должностях они служат вместе с молодыми людьми.

Но есть одна необычная рота, которая состоит только из представительниц «слабого пола».

Как на защите южных границ Израиля оказались в основном девушки — в видео Русской службы Би-би-си.

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26 июля 2017© Ньюстюб
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