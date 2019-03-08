Роспотребнадзор рассказал, как школьникам сохранить хорошее зрение

Источник: РИА "Новости"

Ведомство отмечает, что, по данным исследований, от 30 до 50% школьников приобретают близорукость к окончанию школы и вынуждены носить очки всю жизнь.

Как указывает Роспотребнадзор, время работы на компьютере и с гаджетами нужно дозировать.

Читайте также Почему не стоит светить лазерной указкой в глаз

«Рекомендуется также ежедневное выполнение гимнастики для глаз, оборудование рабочего места ученика оптимальными условиями для выполнения зрительной работы — это удобное рабочее место, левостороннее освещение, расстояние от монитора до органа зрения не менее 70 сантиметров, от рабочей поверхности до органа зрения не менее 25 сантиметров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Родителям в Роспотребнадзоре посоветовали включить в режим ребенка прогулки — не менее двух часов в светлое время суток.