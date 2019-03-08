Тещины вечерки: как празднуют масленичную пятницу
Продолжается Широкая Масленица. Редакция Новостей Новостей Mail.ru рассказывает, как весело провести канун главных празднеств.
Продолжается Широкая Масленица. Редакция Новостей Новостей Mail.ru рассказывает, как весело провести канун главных празднеств.
Всю Масленицу на Руси ходили друг к другу в гости. В среду зять ходил на блины к теще, а в пятницу теща приходила с ответным визитом. Пока дочь накрывала на стол, заданием зятя было нахваливать тещу и заботиться о ее комфорте. А в некоторых регионах зять должен был сам испечь блины для гостей в этот день и приготовить к ним начинку.
Тещины посиделки обычно проходили в кругу семьи и самых близких друзей. Это был передых перед шумными гуляниями, которые начинались в субботу и достигали апогея в воскресенье сожжением соломенного чучела.
Очень вкусный и простой десерт готовится просто. Для теста возьмите 1 стакан муки, 2 стакана молока, 1 яйцо, 50 г растительного масла и 80 г качественного
Взбейте венчиком яйцо, добавьте молоко, размешайте. Добавьте какао, щепотку соли и сахара и хорошо взбейте, чтобы не было комков. Влейте масло, размешайте. Теперь понемногу всыпайте муку, хорошо размешивая венчиком. Старайтесь не использовать миксер — он изменит структуру теста, сделает его плотнее. Дайте жидкому тесту постоять 10−15 минут. На слегка смазанной маслом сковороде испеките тонкие блины.
Почищенные и порезанные бананы выложите на блины и полейте шоколадным соусом.
Соус приготовить легко. 1 стакан молока доведите до кипения, добавьте щепотку соли, 50 г сахара и 50 г