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11:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Тещины вечерки: как празднуют масленичную пятницу

Продолжается Широкая Масленица. Редакция Новостей Новостей Mail.ru рассказывает, как весело провести канун главных празднеств.

К зятю на блины

Всю Масленицу на Руси ходили друг к другу в гости. В среду зять ходил на блины к теще, а в пятницу теща приходила с ответным визитом. Пока дочь накрывала на стол, заданием зятя было нахваливать тещу и заботиться о ее комфорте. А в некоторых регионах зять должен был сам испечь блины для гостей в этот день и приготовить к ним начинку.

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Тещины посиделки обычно проходили в кругу семьи и самых близких друзей. Это был передых перед шумными гуляниями, которые начинались в субботу и достигали апогея в воскресенье сожжением соломенного чучела.

Шоколадные блины с бананом

Очень вкусный и простой десерт готовится просто. Для теста возьмите 1 стакан муки, 2 стакана молока, 1 яйцо, 50 г растительного масла и 80 г качественного какао-порошка.

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Взбейте венчиком яйцо, добавьте молоко, размешайте. Добавьте какао, щепотку соли и сахара и хорошо взбейте, чтобы не было комков. Влейте масло, размешайте. Теперь понемногу всыпайте муку, хорошо размешивая венчиком. Старайтесь не использовать миксер — он изменит структуру теста, сделает его плотнее. Дайте жидкому тесту постоять 10−15 минут. На слегка смазанной маслом сковороде испеките тонкие блины.

Почищенные и порезанные бананы выложите на блины и полейте шоколадным соусом.

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Соус приготовить легко. 1 стакан молока доведите до кипения, добавьте щепотку соли, 50 г сахара и 50 г какао-порошка. Варите 2 минуты, постоянно помешивая. Отдельно растопите 80 г сливочного масла, смешайте с 50 г муки и добавьте в кипящее молоко. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Приятного аппетита!

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