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14:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

В каких городах женщины руководят всем

Успешные мэры со всего мира.

Токио, Япония

Юрико Коикэ — губернатор Токио с августа 2016 года. До этого политик занимала различные должности в Кабинете министров, в том числе должности министра обороны Японии. Сейчас она занята подготовкой японской столицы к Олимпийским играм 2020 года, первым Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 1964 года.

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Париж, Франция

Анн Идальго — мэр Парижа с 2014 года. Она — первая женщина на этом посту. Политик провела радикальную экологическую реформу, включая запрет на автомобили в одном из районов города.

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Гавана, Куба

Марта Эрнандес Ромеро — мэр Гаваны с 2011 года, избранная на эту должность народом. В 2016 году столица Кубы пережила туристический бум, после того как Барак Обама нормализовал отношения США со страной.

Сидней, Австралия

Лорд-мэр Кловер Мур — первая женщина-мэр Сиднея. На этом посту она находится дольше всех своих предшественников — с 2004 года. В этом году Мур призвала к созданию доступного жилья для уменьшения количества бездомных.

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Росарио, Аргентина

Моника Фейн возглавляет крупный город в Аргентине с 2011 года. Политик активно борется за равные права для женщин и мужчин, в том числе за представительство женщин во власти.

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Нагпур, Индия

В 2017 году жители Нагпура избрали мэром Нанду Джичкар. Этот город признан лучшим в Индии по качеству жизни, экологичности, степени развитости общественного транспорта и систем здравоохранения.

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Манагуа, Никарагуа

Столицу Никарагуа возглавляют женщины с 2009 года. Первой была Дейзи Торрес. Сейчас мэр города — Рейна Руэда, избранная в 2017 году.

Омск, Россия

В 2017 году женщина впервые стала мэром российского города-миллионника. Оксана Фадина до этого занимала должность министра экономики Омской области. А первой женщиной-мэром в России была Галина Ширшина, возглавлявшая Петрозаводск.

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Оксана Фадина

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