В каких городах женщины руководят всем
Успешные
Успешные
Юрико Коикэ — губернатор Токио с августа 2016 года. До этого политик занимала различные должности в Кабинете министров, в том числе должности министра обороны Японии. Сейчас она занята подготовкой японской столицы к Олимпийским играм 2020 года, первым Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 1964 года.
Анн Идальго — мэр Парижа с 2014 года. Она — первая женщина на этом посту. Политик провела радикальную экологическую реформу, включая запрет на автомобили в одном из районов города.
Марта Эрнандес Ромеро — мэр Гаваны с 2011 года, избранная на эту должность народом. В 2016 году столица Кубы пережила туристический бум, после того как Барак Обама нормализовал отношения США со страной.
Моника Фейн возглавляет крупный город в Аргентине с 2011 года. Политик активно борется за равные права для женщин и мужчин, в том числе за представительство женщин во власти.
В 2017 году жители Нагпура избрали мэром Нанду Джичкар. Этот город признан лучшим в Индии по качеству жизни, экологичности, степени развитости общественного транспорта и систем здравоохранения.
Столицу Никарагуа возглавляют женщины с 2009 года. Первой была Дейзи Торрес. Сейчас мэр города — Рейна Руэда, избранная в 2017 году.
В 2017 году женщина впервые стала мэром российского
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