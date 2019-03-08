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16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Тимати навестил детей в больнице

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, в рамках акции «Вам, любимые!» навестил детей в московской городской клинической больнице имени З. А Башляевой, сообщается в Instagram-аккаунте «Первый информационный портал».

Подарки от артиста получили 30 девочек и 35 мальчиков. Первых поздравили с 8 Марта, вторым пожелали скорейшего выздоровления. Также рэпер пообщался с ребятами.

Подобные акции регулярно проходят и в Тушинской детской больнице, отмечается в публикации.

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В Москве, как сообщала МОСЛЕНТА, в рамках акции «Вам, любимые!» открыты более 50 площадок, где волонтеры раздают цветы и проводят различные флешмобы. Кроме того, в парке «Зарядье» появилась конструкция из 12 тысяч живых цветов, в том числе роз и гвоздик. Также 8 марта в честь праздника более 150 российских государственных музеев проводят акцию, предоставляя женщинам бесплатный вход.

С поздравлениями с Международным женским днем уже выступили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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