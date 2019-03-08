Тимати навестил детей в больнице

В Москве, как сообщала МОСЛЕНТА, в рамках акции «Вам, любимые!» открыты более 50 площадок, где волонтеры раздают цветы и проводят различные флешмобы. Кроме того, в парке «Зарядье» появилась конструкция из 12 тысяч живых цветов, в том числе роз и гвоздик. Также 8 марта в честь праздника более 150 российских государственных музеев проводят акцию, предоставляя женщинам бесплатный вход.