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16:53 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кит проглотил, а затем выплюнул живого дайвера

Оказавшись в ловушке, опытный инструктор не паниковал.

51-летний Райнер Шимпф из Южной Африки чудом выжил после того, как полосатик Брайда захватил его в пасть вместе с косяком сардин.

Шимпф ­— директор компании Dive Expert Tours, которая организовывает погружения для любителей и профессионалов для наблюдений за морскими обитателями. В день происшествия Райнер вместе с командой дайверов снимал ход сардин в Порт-Элизабет к востоку от Кейптауна.

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Аквалангисты находились в 40 км от берега, когда море внезапно начало бурлить и Шимпф попал в пасть киту, как библейский пророк Иона.

После инцидента в комментарии Barcroft TV мужчина рассказал, что почувствовал в этот момент. Что-то огромное закрыло собой свет, бедром он ощутил хватку, а в следующий миг очутился в пасти животного. Шимпф подумал, что кит собирается уйти на глубину, утащив его вместе с собой.

Опытный дайвер, который предоставляет услуги дайв-оператора уже 15 лет, заставил себя успокоиться и смог вырваться из пасти полосатика. Момент схватки успели запечатлеть с лодки члены группы.

Полосатик Брайда встречается во всех океанах в умеренных и тропических широтах. Он вырастает до 14 метров в длину и может погружаться на глубину до 300 метров.

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