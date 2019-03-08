В Перу обнаружили место самого крупного жертвоприношения

Инки до завоевания испанскими конкистадорами в XVI веке приносили людей в жертву для решения различных вопросов: по случаю смерти известной персоны, возведения монументального памятника архитектуры и в дар богам, к которым причисляли объекты, начиная с камней и заканчивая Млечным Путем. Убийства совершались как формальные ритуалы или импровизированные репрессии в зависимости от ситуации. Ламы же служили сопровождением к похоронам, преподношением богам и закреплением клятв.

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Ученые сообщают о результатах раскопок в период с 2011 по 2016 год. В ходе исследования были обнаружены сотни тел, похороненных на площади около 700 квадратных метров.

ДНК анализ показал, что человеческие останки были преимущественно представлены мальчиками и девочками от 5 до 14 лет, а тела животных составляли, в основном, альпаки. Следы от пересекающих грудину порезов и смещенные ребра, позволяют предположить, что и детям, и ламам ритуально удаляли сердца.

Радиоуглеродным анализом захоронение было датировано 1450 годом нашей эры в разгар культуры Чиму. Толстый слой грязи, покрывающий погребальную, может свидетельствовать о том, что массовому убийству предшествовал сильный дождь или наводнение.

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«Это археологическое открытие стало неожиданностью для всех нас: мы не видели ничего подобного раньше. Не было даже предпосылок из этноисторических источников о жертвах таких масштабов на севере Перу, — комментирует Джон Верано, профессор факультета антропологии тулейнского университета. — Нам повезло, что мы смогли полностью раскопать это место и провести лабораторный анализ. Этот открытие начинает новую главу о практике жертвоприношений детей в древнем мире».