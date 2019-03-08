Вторжение мужчин с цветами в российское фем-кафе раскололо соцсети

Микроблогеры подискутировали, кто является жертвой: феминистки, чье спокойствие нарушили незваные визитеры, или активисты «Сети», пострадавшие от перцового баллончика.

Некоторые сочли, что реакция феминисток была чрезмерной, и посетительницам не стоило гнать парней.

Другие обращают внимание на то, что парни знали, куда шли, поэтому реакция посетительниц была для них ожидаемой.

Более того, активисты «Сети» на это и рассчитывали, указывают некоторые юзеры. Они высказали мнение, что парни с тюльпанами намеревались спровоцировать девушек, которые не приемлют цветов как атрибута Международного дня женской солидарности.

После акции Twitter наводнило множество уничижительных сообщений в адрес феминисток. Смонтированный активистами ролик разошелся по сети с подписью «Вся суть фем-движения в России» и другими похожими формулировками.

Независимо от отношения к ситуации случай в «Симоне» вдохновил пользователей на шутки.

Активисты «Сети» обставили фем-коворкинг «Симона» цветами накануне Международного женского дня. Мужчины пришли в «женские часы», их попытались прогнать, но те не поддавались на увещевания и покинули помещение только после того, как произнесли поздравление и сняли все на видео. Напоследок одному из них распылили в глаза газовый баллончик.