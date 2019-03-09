В Германии нашли вещи убитых нацистами советских граждан

По информации таблоида, во время археологических работ в Арнсебргеском лесу эксперты обнаружили более 400 объектов, которые принадлежали 208 гражданам Польши и СССР — в основном женщинам, — которых использовали на принудительных работах в Германии.

В частности, в ходе раскопок нашли столовые приборы, монеты, одежду, обувь, а также книги. Все эти предметы говорят о повседневной жизни каторожников. Помимо этого, отмечает Лёб, находки помогут исследователям лучше понять действия и образ мышления нацистских преступников.