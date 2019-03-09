СМИ сообщили о публикации карты сокровищ Третьего Рейха

Источник: РИА "Новости"

Согласно дневнику, Адольф Гитлер приказал спрятать более 260 грузовиков, наполненных сокровищами, в 11 местах на территории Польши для того, чтобы советские войска не смогли до них добраться.

Кроме того, сам автор дневника Олленхауэр был ключевой фигурой этой операции, а также выступал посредником между нацистами и местными аристократами, которые пытались уберечь свои ценности от Советского Союза.

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Согласно дневнику, в одном из тайников хранится порядка 28 тонн золота, а в некоторых других хранилищах спрятаны золотые монеты, медали, ювелирные изделия и другие ценности. При этом отмечается, что в одном из них также спрятаны 47 произведений искусства, украденных во Франции. Среди них работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

По словам Романа Фурманьяка из фонда Schlesische Brücke, который сейчас владеет этим дневником, записи немецкого офицера на протяжении десятилетий хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург, и лишь несколько лет назад были переданы фонду.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников “Ваффен СС”. Это было условием ложи», — рассказал он Daily Mail.

Фурманьяк также заявил, что подлинность дневника подтверждена пятью немецкими образовательными учреждениями, включая факультет истории искусств в Геттингенском университете имени Георга-Августа.