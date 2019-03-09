Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев одной фразой осадил дипломата США за слова о Крыме
Как выглядит автомобиль за миллиард рублей (фото)
Кейт Миддлтон получила подарки от детей во время визита в Блэкпул
Почему двухлетний сын известного политолога выпал из окна
Как выглядит Рижский рынок накануне 8 марта: фото
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Муж Меган Маркл умилил публику отношением к беременной жене
Кейт Миддлтон получила подарки от детей во время визита в Блэкпул
Юлия Барановская разрыдалась на съемках шоу «Первого канала»
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
Как выглядят жёны Ярмольника, Якубовича, Маслякова и ещё 6 звёзд
Женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме - СМИ
Официально: Собчак и Виторган объявили о расставании
5 советов от блогера, которая боролась с выпадением волос
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
09:27 (мск), источник: Известия

Названы простые и эффективные способы борьбы с депрессией

Медики рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно последним исследованиям, чтобы победить депрессию, важно сохранять физическую активность, убрать из рациона некоторые продукты питания, а также правильно выстроить свой досуг, пишет РЕН ТВ.

Так, положительные изменения в психическом состоянии людей, страдающих от депрессии, наблюдались у тех, кто хотя бы один час в неделю посвящал физическим упражнениям.

Эксперты советуют не только ходить в спортзал, но и обратить внимание на езду на велосипеде и занятия боевыми искусствами.

Читайте также
Сплошное расстройство: что произошло с психическим здоровьем россиян

В плане питания необходимо ограничить употребление мяса и субпродуктов, отдавая предпочтение овощам и фруктам.

Также для борьбы с симптомами депрессии можно вести дневник, в который важно записывать позитивные моменты, произошедшие за день.

Специалисты рекомендуют больше читать, хорошо высыпаться, заниматься йогой, а также проводить время на солнце.

В январе ученые заявили о наличии связи между повышенной тревожностью, ожирением и старением. По их словам, ожирение ускоряет процессы старения, а вслед за этим возникают тревожные эмоции.

Как победить зимнюю депрессию
Во время загрузки произошла ошибка.
27 февраля© Ньюстюб
 Чакра раскрылась: ВМС Индии получат еще один российский атомоход
Делают, что «котят»: турецкий феминист оказался насильником и шпионом
Венесуэла обвинила в блэкауте американских хакеров
Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет
Минтруд рассказал, людям каких профессий легче найти работу
Лыжники РФ выиграли золотые медали в эстафете на Универсиаде
Кит проглотил, а затем выплюнул живого дайвера
Норвежские лыжники «избили» Большунова и Устюгова (видео)
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира в Швеции Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая восьмой
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дети
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету Вес мальчика, по словам ведущего, не соответствует его возрасту
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь