Названы простые и эффективные способы борьбы с депрессией
Медики рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов.
Медики рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов.
Согласно последним исследованиям, чтобы победить депрессию, важно сохранять физическую активность, убрать из рациона некоторые продукты питания, а также правильно выстроить свой досуг, пишет РЕН ТВ.
Так, положительные изменения в психическом состоянии людей, страдающих от депрессии, наблюдались у тех, кто хотя бы один час в неделю посвящал физическим упражнениям.
Эксперты советуют не только ходить в спортзал, но и обратить внимание на езду на велосипеде и занятия боевыми искусствами.
В плане питания необходимо ограничить употребление мяса и субпродуктов, отдавая предпочтение овощам и фруктам.
Также для борьбы с симптомами депрессии можно вести дневник, в который важно записывать позитивные моменты, произошедшие за день.
Специалисты рекомендуют больше читать, хорошо высыпаться, заниматься йогой, а также проводить время на солнце.
В январе ученые заявили о наличии связи между повышенной тревожностью, ожирением и старением. По их словам, ожирение ускоряет процессы старения, а вслед за этим возникают тревожные эмоции.