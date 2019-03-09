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11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Ничего не помогло: 36-летний молдавский режиссер Виорел Мардаре, за которого молилась вся страна, умер от рака

Еще три недели назад все надеялись, что Виорел идет на выздоровление.

Три недели назад мы писали о состоянии здоровья Виорела Мардаре. Его сестра рассказала, что 21 января Виорела госпитализировали в онкологическую больницу. 24 января он прошел курс химиотерапии, на очереди еще один.

— Их будет много. Так решили Австрийские врачи, к такому же выводу пришли и наши специалисты. Болезнь непростая, много неоперабельных агрессивных метастаз. Поможет длительное лечение, основанное на курсах химиотерапии. Виорел в хороших руках. Я хочу поблагодарить Ларису Катринич, г-жу Клечиков, а также г-ну Препелица, Чуперка, Забунов, тем, кто помогает людям унять боль, которые проходят непростое лечение. Спасибо всем, за добрые слова и пожелания, за помощь и пожертвования. Маленькими, но уверенными шагами, Виорел идет на выздоровление, — написала сестра режиссера Анжела Мардаре-Титенков.

А сегодня утром Виорел скончался. Об этом написали его друзья в соцсетях.

Приносим соболезнования близким и друзьям режиссера.

Напомним, что в августе 2018 года у Виорела диагностировали редкую форму рака, болезнь поразила его почки, легкие и печень.

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