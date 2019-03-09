Ничего не помогло: 36-летний молдавский режиссер Виорел Мардаре, за которого молилась вся страна, умер от рака
Еще три недели назад все надеялись, что Виорел идет на выздоровление.
Еще три недели назад все надеялись, что Виорел идет на выздоровление.
Три недели назад мы писали о состоянии здоровья Виорела Мардаре. Его сестра рассказала, что 21 января Виорела госпитализировали в онкологическую больницу. 24 января он прошел курс химиотерапии, на очереди еще один.
— Их будет много. Так решили Австрийские врачи, к такому же выводу пришли и наши специалисты. Болезнь непростая, много неоперабельных агрессивных метастаз. Поможет длительное лечение, основанное на курсах химиотерапии. Виорел в хороших руках. Я хочу поблагодарить Ларису Катринич,
А сегодня утром Виорел скончался. Об этом написали его друзья в соцсетях.
Приносим соболезнования близким и друзьям режиссера.
Напомним, что в августе 2018 года у Виорела диагностировали редкую форму рака, болезнь поразила его почки, легкие и печень.