Ничего не помогло: 36-летний молдавский режиссер Виорел Мардаре, за которого молилась вся страна, умер от рака

Три недели назад мы писали о состоянии здоровья Виорела Мардаре. Его сестра рассказала, что 21 января Виорела госпитализировали в онкологическую больницу. 24 января он прошел курс химиотерапии, на очереди еще один.

— Их будет много. Так решили Австрийские врачи, к такому же выводу пришли и наши специалисты. Болезнь непростая, много неоперабельных агрессивных метастаз. Поможет длительное лечение, основанное на курсах химиотерапии. Виорел в хороших руках. Я хочу поблагодарить Ларису Катринич, г-жу Клечиков, а также г-ну Препелица, Чуперка, Забунов, тем, кто помогает людям унять боль, которые проходят непростое лечение. Спасибо всем, за добрые слова и пожелания, за помощь и пожертвования. Маленькими, но уверенными шагами, Виорел идет на выздоровление, — написала сестра режиссера Анжела Мардаре-Титенков.