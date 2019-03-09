Ученый показал завораживающую красоту мира микробов (видео)
Гораздо интереснее, чем в учебнике по биологии.
Гораздо интереснее, чем в учебнике по биологии.
Аспирант Борнмутского университета Хантер Хайнс делится в соцсетях удивительными фото и видео инфузорий, тихоходок, плоских червей и микробов, сделанными с помощью микроскопа.
Крошечные организмы сняты с увеличением в 40−1000 раз.
«Видео и фотографии в моем Instagram показывают этих удивительных существ в их естественном состоянии. Показывают то, как они живут и двигаются. Это не просто рисунки из учебника», — комментирует Хайнс.
Сейчас аспирант занят изучением инфузорий в пресноводных экосистемах Флориды.
«Я надеюсь, что мои посты будут интересны подписчикам во всем мире и смогут показать микробиологию в позитивном свете, вызывая интерес к науке у всех, кто имеет доступ к Интернету», — добавляет он.
За аккаунтом Хайнса следят больше 60 тысяч подписчиков.
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