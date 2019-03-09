Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как появилась и почему исчезла 16-я республика СССР
Для автомобилей придумали шину «два в одном»
Муж Меган Маркл умилил публику отношением к беременной жене
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Собчак нарядила сына в шапку с заячьими ушами
13-летний сын Юлии Барановской восхитил сеть вокальным талантом
ДНР о "казни" на передовой: бойцы ВСУ расстреляли командира
Подросток умер после визита к стоматологу в Москве
«Тампа» Кучерова и Василевского стала первым участником плей-офф
Теперь она достигла всего. Кузьмина сломала проклятие ЧМ
Официально: Собчак и Виторган объявили о расставании
5 советов от блогера, которая боролась с выпадением волос
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
13:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученый показал завораживающую красоту мира микробов (видео)

Гораздо интереснее, чем в учебнике по биологии.

Аспирант Борнмутского университета Хантер Хайнс делится в соцсетях удивительными фото и видео инфузорий, тихоходок, плоских червей и микробов, сделанными с помощью микроскопа.

Крошечные организмы сняты с увеличением в 40−1000 раз.

Во время загрузки произошла ошибка.
Loxodes rex

«Видео и фотографии в моем Instagram показывают этих удивительных существ в их естественном состоянии. Показывают то, как они живут и двигаются. Это не просто рисунки из учебника», — комментирует Хайнс.

Сейчас аспирант занят изучением инфузорий в пресноводных экосистемах Флориды.

«Я надеюсь, что мои посты будут интересны подписчикам во всем мире и смогут показать микробиологию в позитивном свете, вызывая интерес к науке у всех, кто имеет доступ к Интернету», — добавляет он.

За аккаунтом Хайнса следят больше 60 тысяч подписчиков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Коловратка
Во время загрузки произошла ошибка.
Peritrichia из группы инфузорий
Во время загрузки произошла ошибка.
Frontonia
Во время загрузки произошла ошибка.
Инфузория
Во время загрузки произошла ошибка.
Жизнь в капле воды. Инфузория плавает на фоне большой спиральной бактерии

Читайте также

Умер Владимир Этуш
Он вывел сборную СССР на ЧМ-1986, но был уволен перед турниром
В США поймали одного из самых опасных преступников
СМИ: Евросоюз введет визы для граждан США
Кит проглотил, а затем выплюнул живого дайвера
Прохожий снял нападение осьминога на чайку (видео)
В Германии нашли вещи убитых нацистами советских граждан
Спорт
Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе Россиянка Анна Щербакова захватила лидерство после короткой программы на юниорском ЧМ по фигурному катанию, опередив другую ученицу Этери Тутберидзе Александру Трусову
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Нужна ли ребенку кровать-домик?
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету Вес мальчика, по словам ведущего, не соответствует его возрасту
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь