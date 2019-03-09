В России отмечают масленичную субботу (фото)
Широкая Масленица собрала на городских площадях детей и взрослых.
Широкая Масленица собрала на городских площадях детей и взрослых.
На Руси масленичную субботу называли Золовкиными посиделками. Молодые невестки приглашали к себе сестер мужа и других его родственников. Если золовка была незамужней, в гости приходили и другие девушки, чтобы устроить настоящую «вечеринку». Золовкам нередко дарили подарки.
А вот Русская церковь в субботу празднует Собор всех преподобных отцов. Это единственный день в году, когда соборно совершается память всем святым преподобным.
Блины с сырным припеком — отличная закуска для субботних посиделок. Ароматный расплавленный сыр на ажурном тесте отлично сочетается и с кофе, и с другими напитками.
Возьмите 2 яйца, отделите желтки от белков. Налейте в кастрюлю 400 г молока, добавьте желтки, 35 г сахара, щепотку соли, 1 г соды и 10 г растительного масла. Взбейте все миксером.
160 г муки просейте через сито в молочную смесь. Вручную или миксером на небольшой скорости размешайте тесто, чтобы не было комочков.
Отдельно растопите 20 г сливочного масла и влейте его в тесто, помешивая.
Белки взбейте в густую пену и аккуратно введите в тесто. Туда же отправьте натертый на терке сыр. Лучше всего взять 100 г пармезана и 250 г оранжевого чеддера, но подойдет и любой другой твердый сыр с насыщенным вкусом. К сыру при желании можно добавить мелко порубленный зеленый лук или другую зелень.
Блины выпекайте на слегка смазанной маслом сковороде, а подавайте со сметаной. Приятного аппетита!