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14:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

В России отмечают масленичную субботу (фото)

Широкая Масленица собрала на городских площадях детей и взрослых.

Золовкины посиделки

На Руси масленичную субботу называли Золовкиными посиделками. Молодые невестки приглашали к себе сестер мужа и других его родственников. Если золовка была незамужней, в гости приходили и другие девушки, чтобы устроить настоящую «вечеринку». Золовкам нередко дарили подарки.

А вот Русская церковь в субботу празднует Собор всех преподобных отцов. Это единственный день в году, когда соборно совершается память всем святым преподобным.

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Блины в субботу

Блины с сырным припеком — отличная закуска для субботних посиделок. Ароматный расплавленный сыр на ажурном тесте отлично сочетается и с кофе, и с другими напитками.

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Возьмите 2 яйца, отделите желтки от белков. Налейте в кастрюлю 400 г молока, добавьте желтки, 35 г сахара, щепотку соли, 1 г соды и 10 г растительного масла. Взбейте все миксером.

160 г муки просейте через сито в молочную смесь. Вручную или миксером на небольшой скорости размешайте тесто, чтобы не было комочков.

Отдельно растопите 20 г сливочного масла и влейте его в тесто, помешивая.

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Белки взбейте в густую пену и аккуратно введите в тесто. Туда же отправьте натертый на терке сыр. Лучше всего взять 100 г пармезана и 250 г оранжевого чеддера, но подойдет и любой другой твердый сыр с насыщенным вкусом. К сыру при желании можно добавить мелко порубленный зеленый лук или другую зелень.

Блины выпекайте на слегка смазанной маслом сковороде, а подавайте со сметаной. Приятного аппетита!

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