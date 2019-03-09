Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — уверен Васильев.

Чиновники и политики разного уровня ранее неоднократно оказывались в центре скандалов из-за того, что позволяли себе неуместные высказывания.

Так, депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами в этом виноваты. Эти слова вызвали волну возмущения в обществе, депутату пришлось извиниться.

В октябре министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», ведь «макарошки стоят всегда одинаково».