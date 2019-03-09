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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Трудолюбивые бюджетники получают хорошую зарплату, остальные просто мало работают, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев. Об этом он заявил на внеочередной сессии Госсовета республики, сообщает портал Ch.versia.ru.

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — уверен Васильев.

Чиновники и политики разного уровня ранее неоднократно оказывались в центре скандалов из-за того, что позволяли себе неуместные высказывания.

Так, депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами в этом виноваты. Эти слова вызвали волну возмущения в обществе, депутату пришлось извиниться.

В октябре министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», ведь «макарошки стоят всегда одинаково».

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