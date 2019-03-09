В РПЦ возмутились исполнению песни про ядерную войну в Исаакиевском соборе

Источник: РИА Новости

«Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать Церкви, притом что он может сохранять все свои музейные функции, а также предоставлять свои помещения для концертов».

По мнению митрополита, подобные концерты вообще не должны проходить в Исаакиевском соборе, так как стены храма «должны оглашаться священными песнопениями». Исполнение же произведений, подобных шуточной песне про ядерную войну, по его словам, может «вызвать соблазн» и критику.