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18:49 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ возмутились исполнению песни про ядерную войну в Исаакиевском соборе

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Исполнение в Исаакиевском соборе шуточной песни о ядерной войне еще раз подтверждает, что храм надо передать РПЦ, заявил в эфире телеканала «Россия 24» митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: РИА Новости

«Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать Церкви, притом что он может сохранять все свои музейные функции, а также предоставлять свои помещения для концертов».

По мнению митрополита, подобные концерты вообще не должны проходить в Исаакиевском соборе, так как стены храма «должны оглашаться священными песнопениями». Исполнение же произведений, подобных шуточной песне про ядерную войну, по его словам, может «вызвать соблазн» и критику.

Песня «На подводной лодочке с атомным моторчиком», в которой говорится об атомной бомбардировке Америки, прозвучала в Исаакии в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга 23 февраля. Это вызвало широкий резонанс как из-за содержания песни, так и из-за того, что она прозвучала в стенах храма.

В Исаакиевском соборе спели про ядерную бомбежку Вашингтона
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26 февраля© Ньюстюб
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